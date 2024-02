Bloqueó a Ronaldo Nazário y Van Nistelrooy, Ancelotti pasa de él y le superan Zidane y Xabi Alonso

Ya lo confirmó en su día Zinedine Zidane y quizá eso fue lo que le faltó a Raúl González Blanco para terminar de asentarse sin discusión en el Olimpo del Real Madrid: saber decir adiós al club merengue en el momento justo. El actual técnico del Castilla, una leyenda de la entidad, dejó mal sabor de boca por sus últimos años de blanco, simplemente porque su ocaso se hizo demasiado evidente y lo sufrieron, entre otros, figuras de la talla de Ronaldo Nazário y Ruud Van Nistelrooy.

Una pareja que nunca fue

Es verdad que allá por la temporada 06/07 la relación de O fenômeno y el Real Madrid no pasaba por su mejor momento y que Fabio Capello llegaba, como lo haría tiempo después José Mourinho, con la firma de la mano dura, el trabajo firme y la ruptura, cosas que chocaban con el nueve sudamericano, pero lo cierto es que dos de los mejores delanteros de siempre en el fútbol europeo cohabitaron por un tiempo en aquella plantilla y, más allá de otros factores, hubo uno que impidió que el brasileño y el neerlandés jugarán junto: Raúl. Y lo peor no fue eso, sino que esa versión de Raúl ya no era la que marcaba diferencias, y este hecho se perpetuo el suficiente tiempo como para que el 7 pasara de leyenda viva a molestia.

Por eso el delantero, hoy entrenador del Castilla, no goza de ese halo mágico que sí poseen otros futbolistas y que debería pertenecerle por méritos sobre el césped, precisamente por esa resistencia final en su carrera en el Madrid a echarse a un lado y que tocó de cerca a Ronaldo y Van Nistelrooy. Este asunto puede parecer banal, pero no lo es y ese carisma perdido le pasa factura de cara a ser propuesto como sustituto efectivo de Carlo Ancelotti.

El Castilla en crisis y Raúl pierde crédito

Esa es una parte que ha afectado a Raúl, actual entrenador del Real Madrid Castilla, a la hora de aparecer como figura que tome las riendas del primer equipo; la otra es más pragmática, la de esta temporada, que con la crisis del filial acentúa que sea desechado. De hecho, solo hay dos nombres en estos momentos en la cabeza del club si tuvieran que prescindir de Ancelotti: Xabi Alonso y Zinedine Zidane, dos fantásticos entrenadores y, curiosamente, dos leyendas que supieron echarse a un lado en la cresta de la ola. A la vez, se da el hecho de que Carlo Ancelotti apenas sí tira de los jugadores de Raúl, tanto en LaLiga como en otras competiciones, factor que se ha acentuado debido a los malos resultados del Castilla.