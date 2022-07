Bombazo en LaLiga: Falcao tienta a un ‘crack’ y Simeone no da crédito

Vallecas quiere volver a disfrutar de un emocionante año de fútbol sin excesivas complicaciones para conseguir la permanencia. Es por eso que tras el éxito que supuso el fichaje de Falcao el curso pasado para los franjirrojos, se haya activado ahora el interés en la vuelta de otro delantero icónico de LaLiga como es Diego Costa. Según Mateo Moretto, el Rayo ha empezado las conversaciones con el jugador con la intención de cerrar su llegada en este mercado de verano. El ex internacional español y ‘crack’ del Atlético de Madrid, se encuentra como agente libre tras terminar su contrato con Atlético Mineiro en Brasil.



El equipo dirigido por Iraola ofrece un contrato de un año con un salario de un millón, oferta inferior a otras recibidas por Diego Costa, pero que adquiere mayor valor al tratarse de su vuelta a LaLiga para vivir en Madrid. La idea desde Vallecas, es incorporar a un delantero que entre en la rotación y colabore con números a que se pueda realizar una buena temporada para disfrute de la afición rayista. Un jugador hispano-brasileño que viviría su segunda etapa en el Rayo tras estar cedido anteriormente por el Atlético de Madrid.



Muchos están ansiosos ya por ver de nuevo el reencuentro entre Diego Costa y Falcao. Dos jugadores que hicieron historia en el Atlético de Madrid y que también coincidieron en el Chelsea. Simeone siempre estará agradecido a dos hombres que estaría encantado de volver a ver aunque sea en un equipo rival. Una pareja que para muchos atléticos ha formado la mejor delantera de la historia del club, y que ha contribuido en gran parte a devolver al cuadro colchonero al lugar que merece por historia y tradición.



Un Diego Costa cuya última temporada en el Atlético no terminó de buena manera y se optó por buscarle salida en el mercado de invierno. El temperamental delantero no supo asumir el rol de suplente por detrás de un Luis Suárez bendecido aquella campaña y no puso trabas para emprender su vuelta al fútbol brasileño. Todo un ‘crack’ para LaLiga que de producirse su vuelta el campeonato ganaría en emoción y espectáculo.