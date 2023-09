Cachetada en el mentón para Xavi y Laporta con el fichaje top del verano de 2023 que echó a Kessié

El FC Barcelona ha arrancado la presente campaña generando algunas dudas en los encuentros ligueros disputados hasta la fecha, pero Ïlkay Gündogan es uno de los pocos futbolistas que están mostrando un nivel gratificante. El centrocampista alemán llegó hace un par de meses al equipo y su capacidad de adaptación es merecedora de resaltar, tanto que el ex del Manchester City ya presume de un rol privilegiado como titular en el 11 de gala de Xavi Hernández.

Su llegada a Barcelona no solo fue una operación sumamente inteligente de Joan Laporta porque el presidente lograra hacerse con el germano a coste cero, sino que este fichaje tuvo efectos drásticos dentro de la plantilla culé ya que, a los pocos días de anunciarse la incorporación de Gündogan a las filas blaugranas, se hizo oficial la venta de Franck Kessié al Al-Ahli de la Saudi Pro League.

Eso sí, la semana ha empezado un tanto torcida con Gündogan como protagonista ya que la última confesión realizada por el jugador de 32 años choca de lleno con las palabras que, en su momento, manifiesto el futbolista, palabras en las que reveló que el FC Barcelona siempre había sido su sueño y que no dudó a la hora de aceptar la propuesta realizada por Joan Laporta: “Si el City me hubiera ofrecido la renovación antes…”, aseguró a Diario AS.

Pongamos en contexto que, antes de trabajar las órdenes de Xavi Hernández en la Ciudad Condal, Gundögan militó durante siete temporadas en la plantilla dirigida por Guardiola en el Etihad Stadium, además haciéndolo con un rol muy importante en los planes del entrenador español. El propio Pep hizo de intermediario para evitar que el alemán, quien terminaba contrato con los citizen el pasado 30 de junio, sopesara dejar el club en busca de un nuevo reto, pero sin éxito.

La demora de las negociaciones provocó que Ïlkay cada vez se alejara más de su idea de renovar y aquí el Barça estuvo muy astuto para ofrecer un hueco en el proyecto al talentoso germano de origen turco. Eso sí, terminar el verano compartiendo vestuario con Xavi siempre fue la segunda opción de un futbolista que bien se puede catalogar como el fichaje top del club blaugrana en 2023.