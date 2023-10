Camavinga se rinde a Carlo Ancelotti y el Real Madrid, Fran García y Mendy tienen una seria amenaza

Eduardo Camavinga ha vuelto a hablar sobre ocupar el lateral izquierdo en el Real Madrid y con Francia en la previa del partido contra Inglaterra de clasificación a la Eurocopa 2024. El centrocampista ha desvelado una conversación con Ancelotti.

Su selección ya ha logrado el pase al próximo gran torneo continental que se disputará el próximo verano en Alemania después de su victoria por 1-2 contra Holanda. El doblete de Mbappé sirvió para que los de Deschamps sumasen los tres puntos y se coloquen como la única selección, junto a Portugal, que ha hecho pleno de victorias hasta el momento.

El antiguo jugador del Stade Rennais vivió una temporada 2022/23 extraña y con cambios muy importantes. Ganó protagonismo con su club y con su país, pero fue en gran parte debido a que jugó como lateral izquierdo. Una posición nada natural para él en la que no había jugado hasta que Ancelotti lo puso ahí. Las lesiones de Mendy y la falta de un recambio provocaron que él fuese el elegido por el técnico italiano para afrontar, desde esa zona, partidos tan decisivos como la semifinal de la Champions League.

Camavinga no sufrió en la ida del duelo frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Pero en la vuelta ocurrió todo lo contrario. Bernardo Silva castigó al conjunto blanco con un primer tanto que abrió la lata e inició la goleada del club inglés.

Fichaje con dudas

La llegada de Fran García en el mercado de verano tenía como objetivo, entre otras cosas, que el francés no tuviese que volver a jugar como lateral izquierdo nunca más, pero lo cierto es que el rendimiento del español no está siendo notable, y por ello Ancelotti ha vuelto a una alternativa que le gusta, la de poner al franco-angoleño como defensa.

“Creo que todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto que no me gusta esta posición. Hablé con Ancelotti, pero lo más importante es el equipo. Como soy un jugador de equipo, jugaré de lateral si me lo piden, aunque no me guste. Pero quiero darlo todo por el club, no siempre se consigue lo que uno quiere, hay que saber equilibrar las cosas”, decía Camavinga en rueda de prensa. Unas declaraciones más propias de un jugador veterano que de un chico de 20 años como él.