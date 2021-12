Carlo Ancelotti decide sobre su última apuesta: ¿adiós anticipado?

La gran novedad de la lista de Carlo Ancelotti para el encuentro del Real Madrid de este fin de semana ante el Cádiz ha sido Dani Ceballos, al margen de las bajas provocadas por el brote de Covid que asola al cuadro merengue. El centrocampista utrerano ha entrado por primera vez en una convocatoria esta temporada tras recuperarse de la lesión que sufrió el pasado verano en los Juegos Olímpicos, aunque su destino podría pasar incluso por abandonar nuevamente la Casa Blanca sin contar con un solo minuto de juego. Ceballos no juega con el Madrid desde el mes de abril de 2019, con dos cesiones consecutivas al Arsenal; y con su decisión de forma conjunta con Carletto de quedarse durante el pasado verano -siendo una de las apuestas del italiano-, aunque ahora el jugador apunta a hacer todo lo posible por salir durante el mercado invernal según aseguran varias fuentes.

El futbolista andaluz ve muy complicado tener minutos en Chamartín esta temporada con lo que se ha visto hasta el momento en cuanto a rotaciones en su tridente por parte de Ancelotti, además de contar con una gran competencia para dicha parcela del terreno de juego con Eduardo Camavinga o Federico Valverde como otras opciones a tener en cuenta. Las últimas informaciones de El Confidencial aseguran que Ceballos ya le ha pedido salir al Real Madrid en enero, siendo su intención principal la de regresar al Real Betis de Manuel Pellegrini para la segunda mitad de la temporada, a pesar de que esta posibilidad es complicada en contra de los deseos del propio jugador.

Por el momento, el primer escollo a superar es que el conjunto verdiblanco cuenta con todas sus fichas cubiertas, y no parece que se vaya a producir ninguna salida por el momento. El propio Dani Ceballos ha manifestado también sus deseos de salir traspasado y no cedido, buscando contar de forma definitiva con una estabilidad y continuidad que le permitan volver a brillar como antes de su llegada al Real Madrid. Además, se suma el problema económico, teniendo en cuenta que Florentino Pérez ha fijado su precio en 25 millones de euros, una cantidad que el Real Betis no parece dispuesto a asumir para sellar el regreso del centrocampista.

Otras opciones que se barajan en la Casa Blanca pasan directamente por mirar a Europa, principalmente a Italia, aunque todo esto debería contar primero con el visto bueno del jugador que hasta el momento solamente contempla la opción de regresar al Benito Villamarín. Desde la Serie A, tanto la Roma como el AC Milan han preguntado por la situación de Dani Ceballos para la segunda mitad de la temporada, aunque habrá que esperar a que se decida el propio jugador para contar más novedades sobre su futuro, dado que su salida del Real Madrid parece segura, durante el mes de enero o a final de temporada.