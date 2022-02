Casemiro avisa a 'Carletto', Camavinga y Vinícius esperan una reacción

El Real Madrid ha obtenido durante esta semana y la que viene el respiro que las piernas de varios veteranos necesitaban para recuperarse de la paliza a la que les está sometiendo un Carlo Ancelotti que rara vez piensa en ellos como piezas rotativas. Ahora bien, una de ellas, la única que no tiene recambio en la plantilla, Casemiro, advierte al míster del peligro que se aproxima con la vuelta de la Champions League ante el PSG.

Y es que aunque Ancelotti piense que este descanso sirve para recargar fuerzas sobre el brasileño, Benzema, Modric, Kroos o incluso Vinícius, lo cierto es que hay un asunto que la falta de partidos no puede solucionar: las ausencias ante el equipo francés del pivote y de Ferland Mendy, ambos sancionados. Por eso Vinícius, que aún no sabe con quien compartirá la banda izquierda, y Eduardo Camavinga, el único jugador capaz de introducir una variable táctica fiable para dar fuerza a la medular blanca (quizá Dani Ceballos, que tampoco tiene ritmo) en ausencia de Casemiro, esperan una reacción.

Evidentemente a nadie se le pasa por la cabeza que Marcelo pueda ser una alternativa en la izquierda cuando Neymar o Mbappé ataquen por esa banda, de modo que Nacho Fernández o especialmente David Alaba parecen las opciones más seguras en ese carril (si el austríaco es lateral, el canterano será central), pero Ancelotti aún no lo ha probado en LaLiga. Tampoco lo ha hecho con el joven centrocampista francés, que no ha vuelto a jugar desde el choque ante el Granada, donde solo disputó 45 minutos. ¿Por qué no confía en él?

Y sobre este asunto hay cierto mosqueo con Ancelotti, porque Fede Valverde ya ha demostrado que no puede ejercer la función de organizador, algo a lo que se vería abocado con el 4-3-3, mientras que cuando Kroos ha jugado tan retrasado sufre una barbaridad. De modo que una opción fiable sería sumar al pajarito por la derecha en una línea de cuatro con un doble pivote formado por Kroos y Camavinga, quizá Modric, y con el croata más adelantado y caído a banda izquierda, dejando el ataque a Benzema y Vini. Otra opción es jugar con tres centrales y Carvajal y Marcelo de carrileros, pero incluso en esta disposición las dudas en la organización de Fede y en defensa del lateral izquierdo son hondas. Así las cosas, todo hace indicar que Carlo Ancelotti debe mover ficha ya con Camavinga en la medular, que espera su momento en Vallecas, ante el Rayo mañana (18.30, hora española), y también con Alaba, en la banda.