Cuesta 40M y es inglés: Atlético Madrid se interesa; Simeone sonríe, es el reemplazo de Kondogbia

Los grandes clubes de Europa negocian traspasos y otros términos que les beneficien en todo aspecto. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Manchester City, son algunos de los equipos que están al pendiente con la situación dentro del mercado estival de fichajes. Atlético Madrid tampoco se queda atrás, también desea iniciar la nueva temporada con el pie derecho y por esa razón, acertar con nuevos nombres será ideal para que Diego Simeone afronte los retos con mayor confianza. El plantel no está cerrado y tras la llegada Kylian Mbappé a la 'Casa Blanca' y posiblemente, la de Nico Williams o Dani Olmo al Barça, el cuadro colchonero no quiere perderse ningún detalle para dar batalla a sus contrincantes.

La lupa de la dirección deportiva del Atlético está puesta exactamente en la Premier League, previamente en el Chelsea. El nombre para seguir es el de Conor Gallagher, el talentoso y prometedor mediocampista inglés que además experimentó la última Eurocopa llegando a la final contra España. Nacido en las canteras del club londinense, interesa no solo al 'Aleti', sino que Diego Simeone ya habría aprobado su llegada para cubrir un espacio que no ha sido cubierto tras la salida de Geoffrey Kondogbia. Es más, la dirigencia madrileña ya habría tirado la primera oferta por Gallagher para que sea nuevo pupilo del 'Cholo'.

No es ninguna tibieza el interés que ha suscitado Atlético Madrid por incluir a Conor Gallagher para la nueva temporada en LaLiga. Justamente, el medio 'TeamTalk' lanzó la información sobre el interés que existe. Es más, el mencionado intermediario afirma que existe confianza por parte de la dirigencia rojiblanca para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Sumado a eso, las posibilidades aumentan ya que no hay otro equipo hasta la fecha interesado por internacional con Inglaterra como sí lo está Atlético.

Atletico Madrid are confident Conor Gallagher will join their ranks this summer after Kieran Trippier boosted their stock in the Chelsea man's eyes, TEAMtalk can reveal👀 #CFC @FrazFletcher https://t.co/8vfRUB2Ab4