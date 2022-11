De Jong y el Barça dependen del socio top mundial de Di María y Mbappé

Junto a Marco Verratti, Adrien Rabiot fue uno de los problemas (quizá provocado por ello) que tuvo el Barcelona con el Paris Saint-Germain antes del escandaloso robo de los franceses a los culés con Neymar Júnior, mucho antes de la salida de Leo Messi de can Barça en dirección a París. Hoy, el mediocampista francés está asentado en la vigente campeona, comandada por Kylian Mbappé, y cambia el plan de la Juventus de Turín de Ángel Di María. No solo eso, toca de cerca a Barça y Frenkie de Jong. Y ya verán que todo confluye.

Por concentrar la idea alimentada por estos vasos comunicantes, vayamos a las últimas informaciones con respecto al jugador francés. Hoy, la Juve no solo quiere conservar a su jugador, sino que espera hacerlo antes de que acabe el año. Pero no siempre fue así, Rabiot fue discutido en Turín hace no tantas fechas e incluso, fruto de ello, estuvo a un paso de fichar por el Manchester United, que sí quería hacerse con sus servicios. Esa opción murió, pero no así una tercera, que brota ahora con naturalidad desde Barcelona.

Tengan en cuenta que Frenkie de Jong, que ha cargado dura y recientemente contra la directiva del Barcelona por las filtraciones y ataques por su salario, sigue siendo el gran activo del Barça en futuras ventanas de trasferencias y aunque el jugador no se quiere ir, la opción sigue latente ¿Y qué relaciona al talentoso mediocampista neerlandés con el no menos ducho jugador francés? Precisamente eso, el Barça.

El jugador galo acaba contrato en junio con la Juve y el mensaje continuista de los italianos ya no es recibido con tanta euforia por el entorno del francés, que no olvida que fue puesto en el disparadero hace unos meses, de modo que si Rabiot mira fuera cuando acabe la temporada, el Barça es una opción viable. Al Barça le hace falta y saldría gratis, pero todo sería mucho más sencillo si, a la vez, consiguen una millonada por De Jong. El recambio sería armónico; el cambio, perfecto: nadie notaría la pérdida en la medular blaugrana. Bueno, el club sí, que se liberaría del salario del ex del Ajax de Ámsterdam y se haría con un sustituto top mundial a coste 0.