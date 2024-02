De pilar para Messi y Griezmann a creer solo en Yamal: 100M y el capitán tira un ultimátum al Barça

No hay ningún central que haya costado lo que pretende que le valga al Bayern de Múnich Ronald Araujo y ese nivel de compromiso, unido al mal momento institucional y deportivo del Barça hacen que la voluntad del jugador charrúa entre en estado de flaqueza, y es así porque no le convence el futuro del proyecto culé en comparativa a lo que le esperaría en el gigante bávaro.

Tanto la prensa catalana como la de Alemania insisten en que Thomas Tuchel y el seis veces campeón de Europa no solo no cejan en su empeño de tentar al futbolista sudamericano, sino que incrementan este con una oferta estratosférica, esos 100 millones de euros a los que llegado el caso podría llegar el conjunto alemán por él, un equipo alemán que además le ofrece al Barça la posibilidad de bajar esa cantidad pero metiendo en la operación de Matthijs de Ligt.

Y es que la gran diferencia entre la actual crisis del Bayern y la que sufre el Barça es que las cuentas germanas sí que cuadran y eso hace que su actual proyecto, que no va todo lo bien que cabría esperarse y que probablemente sufrirá duras bajas, quizá como la de Alphonso Davies o Joshua Kimmich, tenga capacidad para regenerarse y volver a ser puntero. Además, lo del Bayern es solo un bache, no una grieta con profundas ramificaciones como la de los culés. Por eso alguien que jugó con Busquets y Leo Messi pero también con Griezmann, que lleva un lustro en el club y es capitán, duda.

Por eso Araujo, afirman desde sendos rincones, en Barcelona y Múnich, no ha dicho que ‘no’ a su salida, sino que más bien ha pospuesto su decisión, ya que sabe que incluso al Barça podría cuadrarle venderlo si llega una oferta irrechazable. Eso, lo que acuerden los clubs, no lo puede controlar el uruguayo, pero sí tiene en su poder la decisión de aceptar quedarse o largarse y así como hace un tiempo optaba claramente por lo primero, ahora ya no tiene seguridad y exige al club azulgrana que le muestre un plan convincente para la temporada 24/25 o tanteará vestirse con los colores bávaros.