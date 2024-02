Deco convoca a Jorge Mendes: el Barça toma una decisión exprés con João Félix y sorprende a Simeone

El futuro de João Félix en el FC Barcelona pende de un hilo y en ello no tiene mucho que decir un jugador que se quiere quedar en can Barça. Y con esto no hablamos solo de su precio, el cual, por supuesto, el Barça va a trabajar para minorarlo, sino de sus prestaciones, básicamente porque dejan dudas a la directiva blaugrana, incluso a un Deco que fue uno de sus principales defensores. El director deportivo está empezando a configurar las decisiones técnicas de las 24/25 y le ha hecho saber a Jorge Mendes la posición del club con respecto a Félix: un ultimátum en toda regla.

Compleja temporada y gran precio

João Félix aún carga tras de sí el precio que pagó el Atleti al Benfica por él, esos 126 M que debían convertirlo en un jugador top de Europa, algo que no ha logrado hasta la fecha. Dicho lo cual, Laporta y Deco confían en que el jugador, con los debidos alicientes, los minutos y la continuidad puede alcanzar un nivel excelso, pero el Barça, que pretende darle esa posibilidad, necesita algo a cambio, ya que ha de tratar de rebajar los 80 kilos que pide el Atleti por él, una cantidad que se antoja imposible para la actual situación económica culé.

Porque hablemos claro, si este salto al vacío de su precio ya es un inconveniente enorme para el Barça y su pretensión de fichar al luso, al club se le plantea uno más, uno que ya está en conocimiento del mediático agente y el jugador: debe subir el nivel, mostrarse de aquí y hasta final del temporada, empezando por Nápoles (está recuperado), y hacerlo como el crack que su precio dice que es, de lo contrario el Barça no hará el esfuerzo de intentar quedárselo. Es verdad que el menino de ouro ha tenido detalles de calidad esta campaña, pero el Barça necesita más, necesita continuidad y números, así que sí, João tiene cuatro meses para demostrarlo. Ni que decir tiene que a Simeone en particular y al Atleti en general les sorprendería y mucho que el Barça no hiciera el esfuerzo de intentar negociar el traspaso durante el próximo verano, algo que puede darse si el nivel mostrado por el portugués hasta mayo no alcanza para tamaño gasto.

Champions League y el arreón final

La situación complicada que atraviesa el Nápoles le llega al Barça como un regalo inesperado en el gran argumento que queda esta temporada en el proyecto culé, la Champions League. Haciendo acopio de su mayor talento, los blaugranas esperan sacar provecho del Maradona y cerrar la eliminatoria en Montjuic, con ello, con los cuartos en el bolsillo, se espera un buen rival y tratar de hacer la machada de plantarse en semifinales. Y todo ello en medio de ese hilo de luz en LaLiga que dejó abierto el Madrid en Vallecas. Con él, con esos 8 puntos de desventaja, el Barça va a apurar hasta el Clásico sus opciones, y luego ya veremos. Por eso João, que es de los que no tiene asiento asegurado para la 24/25, está llamado a convencer.