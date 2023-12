Deco ilusiona al Barça con una última hora sobre el fichaje del verano para echar a Oriol Romeu

Desde que sonara en el pasado mercado de fichajes de verano, el nombre de Joshua Kimmich ha ido muy ligado a la actualidad del Barça. Y es que todo lo que sucediera de una banda u otra parece que va relacionado con la salida del futbolista de cara al próximo mercado veraniego, cuando solamente le restará un año en su contrato con el Bayern de Múnich, abriendo así una oportunidad muy grande para todo aquel que quiera acometer su fichaje.

En medio de esta situación, el internacional germano ha dado alas a los rumores que ponen lejos del Bayern de Múnich al canterano bávaro, que está buscando un nuevo representante, en este caso para que vele mejor por sus intereses, los cuales son salir del Allianz Arena para buscar fortuna en otro gigante europeo. Todo ello según la información aportada por Sport.

La relación entre el Bayern y Kimmich está cada vez más deteriorada y parece insalvable su continuidad en Alemania, donde ven que su salida será inevitable, bien sea en 2024, o en 2025 cuando acabe su contrato y sea agente libre. La deteriorada relación entre Kimmich y su entrenador, Thomas Tuchel tampoco facilita las cosas. Pues los desacuerdos entre ambos acerca de la posición ideal del mismo Kimmich ha llevado a ambos a un conflicto que ha dejado muy tocada una relación personal que, ahora mismo, es cordial, con suerte.

Por su parte, en las oficinas del Camp Nou siguen a la espera, los culés no han hecho ningún movimiento a la espera que los hechos entre club y jugador se vayan sucediendo para que faciliten así, una salida que hace unos meses parecía impensable y que hoy es mucho más probable.

Finalmente, en el terreno deportivo no hay ninguna duda acerca de la idoneidad del fichaje de Kimmich. Especialmente tras el fracaso de un Oriol Romeu que no ha sido capaz de adaptarse a la exigencia del Barça y que no ha dado la talla en ningún momento para ser el relevo de Sergio Busquets a largo plazo, un fichaje fallido que da más alas a la idea que el Barça estaría preparando todo para asaltar la operación Joshua Kimmich.