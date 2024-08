Deco le pide que se baje la ficha o se vaya del Barça; lluvia de pitidos en la Joan Gamper

Deco y el representante de Clément Lenglet, Gregory Dakad, mantuvieron una reunión para definir el futuro del central francés, que seguro esta fuera de FC Barcelona



Con el mercado de fichajes en pleno apogeo, Lenglet, quien pasó la última temporada a préstamo en el Aston Villa y la anterior en el Tottenham, parece estar en la rampa de salida del Camp Nou a pesar de tener contrato hasta junio de 2026.

El Barça está dispuesto a facilitar la salida del jugador, pero el galo no está dispuesto a renunciar a los dos años de contrato que le restan. Es probable que el central se marche cedido por tercer verano consecutivo, ya que el club azulgrana busca reducir la carga salarial y resolver el problema del 'fair play' financiero.

En cuanto a sus posibles destinos, Lenglet cuenta con varias ofertas, incluyendo las de dos equipos de LaLiga: Atlético de Madrid y Villarreal. Sin embargo, ambos clubes enfrentan dificultades para asumir su alta ficha. Por ello, es crucial que el jugador y el Barça lleguen a un acuerdo que permita su salida sin que el club asuma una carga económica significativa.

Laporta y Deco estan dispuestos a ofrecer la carta de libertad al jugador, pero él no quiere renunciar a los dos años de salario restante. Por lo tanto, los directivos culés negocian para que el jugador haga un esfuerzo y acepte una rebaja en su salario.



Durante la tradicional presentación de los jugadores en el Trofeu Joan Gamper, Clément Lenglet, con el dorsal 25 en la espalda, fue recibido con una mezcla de pitos y aplausos por parte de los aficionados en Montjuïc.

Pero no fue el único, La afición culé también demostró su reserva con Frenkie De Jong. El neerlandés es el jugador con el salario más alto del plantel, y a pesar del interés de clubes como el Manchester United, se niega a abandonar el equipo. La venta de De Jong podría representar un ingreso significativo para el club, además de aligerar la masa salarial. Sin embargo, su rendimiento, afectado por las lesiones, ha estado por debajo de las expectativas que se tienen para el jugador mejor pagado de la plantilla, lo que explica el descontento de algunos aficionados que le abuchearon durante su presentación.

