Deco recibe el ofrecimiento más inesperado: lo ficharon como Araujo y regresaría para echar a Koundé

No han sido pocos los centrales que el Barça ha ido probando a lo largo de los últimos años. Desde que la pareja que formaban Piqué y Mascherano en 2015 se perdió, el conjunto culé no ha sido capaz de encontrar una dupla que genere la seguridad que daban el español y el argentino. Uno de esos proyectos fue el de Jean-Clair Todibo, el cual, tras fichar con apenas 18 años, no fue capaz de adaptarse ni desarrollarse como se esperaba que lo hiciera. Sin embargo, tres años después de su venta, el francés no descartaría un regreso al Barcelona.

Deco no esperaba este ofrecimiento

La realidad es que nadie en el Barça ya se acordaba de Todibo, el cual, se ha convertido en uno de los centrales más interesantes de todo el mundo gracias a que, a base de minutos ha adquirido un nivel de madurez que lo ha elevado hasta el punto de ser considerado por grandes como Chelsea, Tottenham o Manchester United.

En este sentido, Todibo aseguró, en declaraciones a Canal Plus Francia que no descartaría regresar al Barça: “¿Volver al Barcelona? Por qué no”. Unas palabras que, pese a no implicar un fichaje inminente, sí que pueden haber despertado el interés del conjunto catalán, que, si pudiera fichar a Todibo, daría un gran salto de calidad.

Llegó como Araujo y puede ser el fin de Koundé

Todibo, que ya sabe lo que es el Barça, llegó siendo un adolescente a can Barça, donde, a diferencia de Ronald Araujo, que llegó en condiciones muy similares, el francés nunca pudo dar el salto que sí que pudo dar el uruguayo en el primer equipo culé.

Sin embargo, con 24 años, si Deco se decidiera a lanzarse a por el fichaje de Jean-Clair Todibo, su llegada supondría toda una amenaza para Jules Koundé, que vería como un compatriota de características muy similares amenazaría con arrebatarle el puesto que ocupa en la zaga blaugrana, ya sea como central o como lateral, demarcaciones donde el actual jugador del Niza puede jugar, sin ningún problema.

Así pues, Deco ya sabe que, en caso de necesitar a un central de primer nivel y con mucho fútbol por delante, Jean-Clair Todibo se ha presentado a él mismo como una opción a tener en cuenta de cara al futuro.