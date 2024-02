Koundé y Araujo alucinan con el nuevo Piqué: amenaza al señalado en Nápoles y Deco podrá vender

Cuando las crisis golpean a clubes como el Barça, hay dos opciones, esperar a recuperar la economía aceptando un destino fatídico sin hacer apuestas mayores o seguir el camino de Xavi y lanzarse con todo y dar paso a una nueva generación de futbolistas con potencial de sobra para convertirse en estrellas. En este sentido, gracias a las continuas apuestas del técnico culé, el barcelonismo ha descubierto a un central que puede marcar la próxima década. Se trata de Pau Cubarsí, que, pese a llevar varias semanas siendo importante, se coronó, de nuevo, ante el Getafe.

Ver a Cubarsí es como ver al mejor Piqué

Es cierto que tiene 17 años, también es cierto que no cuenta con un físico prodigioso y que todavía debe mejorar su presencia física y que tampoco sabe lo que es jugar al máximo nivel. Sin embargo, ninguno de estos inputs negativos parece afectar a Pau Cubarsí. La perla blaugrana parece haber sido hecho a medida para ser central titular en el Barça. Salida de balón única en el mundo, buena toma de decisiones, ganador de duelos, rápido e inteligente. No hay nada más que se le pueda pedir al catalán, que ya ha sido denominado como el nuevo Gerard Piqué, lo cual, visto lo visto, no parece ninguna locura.

Ante la explosión de Cubarsí, el que saldrá peor parado no serán ni Araujo ni Koundé, ambos encantados con el hecho de contar con el catalán a su lado para apoyar en la débil salida de balón de ambos. Sino que el gran damnificado será Íñigo Martínez, que tuvo la oportunidad de consolidarse ante el Nápoles y, lejos de hacerlo, quedó señalado como el culpable del empate napolitano.

Deco, puede vender sin necesidad de fichar

La llegada de Cubarsí al primer equipo no podía ser más oportuna. Las necesidades económicas del Barça obligan a vender este verano, de modo que la irrupción de Cubarsí da vía libre a que salga un zaguero sin el compromiso de tener que fichar a nadie, toda una ventaja para Deco, que solo deberá elegir entre vender a Koundé, Araujo, Íñigo, Christensen o el cedido Eric García.