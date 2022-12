Dembélé traiciona a Xavi: palo al Barça, quiere jugar con Mbappé

El culebrón de Dembélé fue uno de los más sonados en el FC Barcelona durante la temporada pasada por las continuas largas que daba su agente, Moussa Sissoko, a las distintas ofertas de renovación que presentaba el club. Al final, como todos sabemos, el francés terminó quedándose en el Barça con un nuevo contrato firmado sobre la bocina. Y si Dembouz se terminó quedando, uno de los principales culpables fue su entrenador Xavi Hernández, quien, desde su llegada al banquillo del Camp Nou, ya mostró su fanatismo incondicional hacia el extremo, afirmando que “tiene capacidades para ser el mejor futbolista del mundo en su posición”.

Como comentamos, el egarense terminó siendo una pieza clave en la continuidad del galo en el club catalán y, desde entonces, la confianza ciega del entrenador en el futbolista no ha disminuido ni lo más mínimo. Sin embargo, los planes de Dembélé no parecen estar alineados con los de Xavi -que seguro que le gustaría poder contar con el galo en el Barça durante varios años más-, ya que el extremo ha confirmado que una de sus intenciones es la de jugar con Kylian Mbappé a nivel de clubes: “Juego mejor con Mbappé. En el campo, juntos somos increíbles. Me gustaría jugar más con él. Quizás a nivel de clubes”, afirmó.

Unas declaraciones que, como comentamos, no habrán sentado muy bien a Xavi Hernández que podría sentirse traicionado después de haber transmitido tanta confianza en la figura del galo. Desde luego, dichas declaraciones, sumadas a las dificultades económicas que vive el FC Barcelona, solo dejarían una vía abierta a Ousmane para que pueda jugar con Mbappé a nivel de clubes y que no es otra que la de abandonar el Barça para fichar por el Paris Saint-Germain.

Un traspaso que, por otro lado, podría ser factible, más teniendo en cuenta que, como os contamos en Don Balón, la cláusula de Dembélé baja a 50 millones de euros en verano. Por su parte, el propio PSG también podría tener interés en la incorporación del ‘11’ de les bleus, ya que, presumiblemente, Leo Messi abandonará el equipo parisino en junio de 2023, cuando finaliza contrato y, por lo tanto, los parisinos podrían necesitar a un reemplazo de garantías para ocupar la posición de extremo derecho. En tal caso, la alternativa de Dembélé podría ser la elegida.

De esta manera, el conjunto catalán y, en especial, su entrenador Xavi Hernández podrían sufrir un duro golpe en forma de la salida de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. En cualquier caso, lo cierto es que, por ahora, las palabras de Dembélé no son más que un deseo.