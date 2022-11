Duro revés para Simeone: el sustituto de João Félix rechaza al Atleti

Las malas noticias en el Atlético de Madrid no paran de llegar. Primero fue en lo deportivo, con la eliminación matemática en Champions League y la no entrada a Europa League, y ahora es en los despachos donde las nuevas que llegan desde Inglaterra no favorecen al conjunto del Cholo Simeone, ya que, según informa Football Insider, el Liverpool de Jürgen Klopp está trabajando en la renovación de Roberto Firmino.

Un futbolista que, como ya contamos en Don Balón, era uno de los objetivos de Simeone de cara al próximo mercado de fichajes veraniego y estaba llamado a ser el sustituto de João Félix, que apunta a salir del conjunto rojiblanco más pronto que tarde debido a sus diferencias con el Cholo y a la necesidad del club de vender activos importantes.

De hecho, el nombre de Roberto Firmino gustaba mucho en la dirección deportiva del Atleti porque es un futbolista de gran nivel que termina contrato en 2023. Sin embargo, como comentamos, su futuro habría dado un giro de 180 grados y ahora volvería a estar más cerca de continuar en el Liverpool que de firmar por el Atlético de Madrid, el club que, hasta la fecha, había mostrado más interés en poder incorporar al brasileño. En este sentido, según la información del medio citado, la intención del conjunto red es comenzar a negociar un nuevo contrato con Firmino tras el Mundial y la predisposición del brasileño sería total con tal de renovar con el Liverpool.

De este modo, el Cholo Simeone se quedará sin uno de sus deseos para la próxima temporada y perderá la opción de incorporar a un atacante muy polivalente que entiende la posición en la que se desenvuelve João Félix como pocos y ofrece mucho más trabajo sin balón que el que puede ofrecer el portugués. Algo que, por otro lado, gusta mucho al técnico argentino.

Sea como sea, parece evidente que el Atlético de Madrid tiene la urgencia de revitalizar una plantilla que parece haber tocado fondo. Con la confianza ratificada en la figura del Cholo Simeone, ahora todas las miradas se centran en los posibles refuerzos que puedan llegar en enero y, sobre todo, en verano. Por lo pronto, el nombre de Roberto Firmino tendrá que desaparecer de la lista del Atleti.