El Atleti y Simeone se encuentra otro problemón por CR7: traca millonaria, igual que Karim Benzema

Con el tiempo, las heridas atléticas con Yannick Carrasco no se han cerrado, sino que las que están, corren peligro de abrirse y de forma exponencial. Su marcha en su día al Dalian Professional chino fue por muy pocos entendida y ahora hay un eco de aquel acento del belga, aunque más molesto para Simeone y el Atlético de Madrid, que sacude el final de mercado de los madrileños. Básicamente porque Carrasco esperaba ser el Cristiano Ronaldo o Karim Benzema del club colchonero, cosa que no permiten en el gigante de LaLiga.

Propuesta que desea aceptar, pero el club no pasa por ello

El extremo internacional con los diablos rojos belgas ha sido un futbolista de suma importancia para Simeone, incluso en este arranque liguero, pero de nuevo se le presenta una propuesta económica que no quiere rechazar y por la que ya ha entrado en conflicto con la entidad del Metropolitano: marcharse al Al-Shabab. Esta vez su discurso pasa por el mismo destino que el de CR7 y el punta francés ex del Real Madrid: Arabia Saudí.

Situación inamovible

Para el Atlético de Madrid la situación es clara, y lo es con Carrasco, Morata o cualquier otro futbolista que entre en los planes de Arabia Saudí, desde hoy y hasta más allá del ecuador de septiembre, la gran amenaza para el fútbol europeo, que es la fecha hasta la que puede seguir fichando el poderoso capital saudí. El problema viene por los deseos del jugador, que no quiere quedarse o más bien prefiere aceptar los millones foráneos.

Ni con la urgencia

Se ha informado que la estrella del club rojiblanco habría pedido una reunión de urgencia con la cúpula atlética, Gil Marín, para desbloquear la situación, pero a estas alturas del curso y tras la marcha de João Félix la posición atlética es firme: no dejarán salir a nadie a no ser que se pague la cláusula de rescisión del jugador, que en el caso del belga asciende a 60 millones de euros. Ese es su precio y no hay más que hablar. Si quiere irse, como ya hizo Benzema en su día (agente libre) con su negativa a seguir en el Real Madrid, tendrá además que conseguir esa cifra de su comprador.