El clan de Luis Enrique revienta el acuerdo entre Dembelé y el Barça

Hay que decir que el nuevo aspecto que está tomando el plan del Barça de nacionalizar de talento joven su equipo está generando una dinámica positiva y halagüeña por el número de caras conocidas en la selección de Luis Enrique, el estilo de juego que ambos equipos (Barça y España) practican y la proyección de los jugadores elegidos, ahora bien, no todos caben en la plantilla de Xavi y el horizonte menos beneficioso para la entidad culé ha estallado con Ousmane Dembélé.

Si ya de por sí era complicado convencer al entorno de El Mosquito de que renovara con el club culé y renunciara a la libertad que le otorga el próximo mes de junio, donde acaba contrato con el FC Barcelona, ahora, con la inclusión de Ferran Torres en la plantilla blaugrana la cosa se ha puesto prácticamente imposible, ya que el delantero francés percibe este fichaje como una amenaza directa contra su puesta de largo como líder del Barça.

No es para menos, Ferran es un jugador muy del agrado de Xavi: vertical, con gol y reconocido éxito incluso en el Manchester City de Pep Guardiola; es más, hay quien asegura que quizá el ex del Valencia no sea tan habilidoso como el internacional con Francia, pero sí tiene más gol y juicio en la construcción del juego culé. Dicho de otra manera, Xavi pidió a Ferran y el español habla el mismo idioma futbolístico, el de Luis Enrique, que los Gavi, Busquets, Jordi Alba, etcétera; luego le será más sencillo adaptarse.

Así las cosas, AS y el informador Gerard Moreno aseguran que la llegada de Ferran ha roto totalmente las ganas del entorno de Dembélé de continuar en el Barça, ya que se le exigió al jugador francés una rebajara su salario para continuar y sin embargo se ha fichado por 55 millones (más 10 en objetivos) a un jugador de su mismo perfil; o lo que es lo mismo, el Barça le ha pedido a Dembélé un sacrificio enorme pero no predica con el ejemplo. Por todo ello, Dembélé se ira a la agencia libre, negociará él mismo las primas de fichajes con quien desee y el Barça no se llevará un duro por el segundo jugador más caro de toda su historia.