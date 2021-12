Viraje en LaLiga: Lopetegui pesca en el United; Simeone en La Roja

Algo está fallando en el Atlético de Madrid (no olvidemos, vigente campeón de liga) para que a estas alturas del curso, con la mitad de la liga siendo ya pasto del pasado, esté no solo a 17 puntos del Real Madrid, líder de la competición, sino a 9 del Sevilla, segundo clasificado, y ahora mismo fuera de los puestos de Champions League, que completan Betis y Rayo Vallecano (próximo adversario del cuadro colchonero), de ahí que los rojiblancos se planteen un refuerzo invernal. Como Julen Lopetegui y el Sevilla, que caminan sobre firme en liga, pero se han quedado sin Champions League, muy probablemente por falta de puntería.

Es más, puede decirse que a estas alturas de la temporada en la liga española solo hay un equipo de los llamados grandes o aspirantes capaz de sonreír de oreja a oreja, el Madrid de Carlo Ancelotti, líder en su grupo de la Liga de Campeones y en la disputa doméstica. El resto, Barça, Atlético, Sevilla o Villarreal solo pueden, en el mejor de los casos, disfrutar de una de las dos competiciones más importantes. Pero aún hay tiempo para reaccionar.

Por eso Sky Sport saca a la luz que el cuadro hispalense no se rinde tras la primera negativa obtenida en su intento por hacerse con Anthony Martial, delantero del Manchester United, y ahora, siempre según el rotativo británico, han planteado a la entidad de Old Trafford y al entorno del jugador de Les Bleus una cesión sin opción de compra hasta final de temporada, lo que quitaría de encima el problema del jugador a los diablos rojos pero no les privaría de tratar de hacer un gran negocio con él en la próxima ventana veraniega.

Por su parte el Atlético de Madrid, extrañamente endeble en todo lo que va de temporada, ya mira a posibles alternativas que potencien al equipo y a Simeone, por trabajo y características, le gusta Pablo Sarabia, que ha sido últimamente un fijo en la Selección Española de Fútbol a las órdenes de Luis Enrique, tal y como afirma Le Parisien. El futbolista del Sporting de Portugal estaría encantado de vestirse de rojiblanco una vez acabe su estancia, en calidad de préstamo, en tierras portuguesas y deba volver al PSG, donde no tiene sitio.