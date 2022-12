El deseo de Laporta avanza: el Barça, más cerca del nuevo Haaland

El de Youssoufa Moukoko apunta a ser uno de los culebrones más sonados del próximo mercado de fichajes veraniego. Desde luego, razones para considerarlo así sobran, ya que hasta la fecha el joven delantero no ha renovado con el Borussia Dortmund (termina contrato en junio de 2023) y, si bien hace unos días os contábamos en Don Balón que la intención del futbolista era la de seguir en el conjunto alemán, ahora unas declaraciones en Sky Sports de su agente, Patrick Williams, han dejado entrever que las posturas entre ambas partes están muy alejadas, hasta tal punto que incluso desde Alemania varios medios apuntan a una relación rota entre el Borussia Dortmund y el joven delantero al que, por capacidad goleadora, muchos comparan con Erling Haaland.

Así las cosas, uno de los favoritos para hacerse con los servicios de la perla alemana, como lo es el FC Barcelona de Joan Laporta, vería con muy buenos ojos el distanciamiento del futbolista con el Borussia Dortmund, ya que despejaría la primera condición sine qua non para cerrar una posible incorporación por el conjunto culé.

Desde luego, como comentamos, la decisión de no renovar, sería el primero de los pasos que se tendrían que dar para que el fichaje de Moukoko por el FC Barcelona se termine materializando, pero no el único. En este sentido, no menos difícil, los culés -en el hipotético caso de que el delantero no extienda su vinculación- tendrán que competir con tres gigantes de la Premier League, como lo son Manchester United, Chelsea y Liverpool (todos ellos, por supuesto, con un potencial económico mucho mayor al que tiene la entidad presidida por Joan Laporta).

Ante tal escenario, resulta prácticamente inevitable pensar que el Barça no podrá competir en lo económico con las ofertas que puedan presentar los clubes ingleses, más teniendo en cuenta que desde la llegada de Laporta, el club catalán ha adoptado una política de rebaja salarial en las nuevas incorporaciones. Sin embargo, igual de cierto es que a su favor, los culés tendrán la capacidad de persuasión de un proyecto que apuesta claramente por los jóvenes, como lo es el de Xavi Hernández.

En cualquier caso, si hay algo cierto en el asunto de Moukoko es que todavía quedan muchas páginas por escribir y su desenlace apunta para largo. Sin duda, el suyo será uno de los culebrones del próximo mercado de fichajes veraniego.