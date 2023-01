El fracaso culé que acaba con la paciencia de Xavi y Laporta: Sale ya

La crisis del Barça en su búsqueda particular de un lateral derecho de garantías lleva siendo un tema de conversación en las oficinas del Camp Nou desde que Dani Alves dejara el club en 2016. En todos estos años han sido muchos los encargados de ocupar el carril diestro del conjunto blaugrana. Sin embargo, ninguno ha sido capaz de hacerlo con solvencia. Héctor Bellerín, recientemente llegado a la disciplina culé, tampoco ha sido capaz de lograr con el cometido. En este sentido, según cuenta The Athletic, el lateral catalán tendría abierta la puerta de salida y el Sporting de Portugal sería la primera opción.

Pese a ser el único lateral derecho natural de la plantilla, el catalán no es ni de lejos la primera opción para un Xavi que ha visto como su nivel no está para competir en la élite. Claro ejemplo de ello es que solamente ha diputado 3 partidos en liga y dos en Copa del Rey y otros dos en Champions. Además, su rendimiento en todos ellos ha dejado mucho que desear por parte del ex del Betis.

Además, según cuenta el citado medio, el futbolista estaría abierto a la idea de cambiar de aires y recalar en el conjunto portugués, donde la más que posible salida de Pedro Porro ha obligado a los lusos a buscar opciones en el mercado de fichajes y parece que el culé está encabezando la lista de prioridades para el carril diestro lisboeta.

Por otro lado, el contrato del jugador nacido en Calella termina al final de la presente temporada y al contrario de su homónimo en el lateral izquierdo, Marcos Alonso, parece muy complicado que Bellerín prolongue su vinculación con el Barcelona, pues ninguna de las partes debe de estar satisfecha con la situación que se está viviendo.

Así pues, parece que Héctor Bellerín tiene los días contados vistiendo la elástica blaugrana, pues Xavi no cuenta para nada con él, pese a ser el único lateral diestro puro de la plantilla, algo realmente significativo.