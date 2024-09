Ni Güler, ni Ceballos, ni Brahim, Carletto ensaya ante Simeone 2 cambios: 23 goles e indestructibles

Antes había dos culpables, tras el duelo ante el Betis ya solo hay uno, pero como ese es quien manda, poco o nada se prevé que vaya a cambiar, al menos no lo hará hasta dentro de tres semanas cuando, en ese momento sí, se realicen dos cambios tan necesarios como cruciales para un Real Madrid que podría sumar hasta 23 goles con ellos y dar un impulso a su juego que hasta la fecha no han sabido (o podido) dar ni Güler, ni Ceballos, ni Brahim, ni por supuesto Aurelién Tchouameni.

Sobre el culpable, a estas alturas de la película y para bien o para mal, ese es Carlo Ancelotti. Lo es de seguir manteniendo a Tchouameni (el otro con culpas), un jugador que carece de virtudes para la organización, pero gusta al italiano por su pulcritud táctica y su poderío físico. Él sabrá. El caso es que con Valverde y el francés como indiscutibles, ha probado a Modric, Güler, Ceballos y Brahim como complementos, y ninguno ha cuajado, pero, ¿hay solución?

Si, la hay y viene de dos jugadores tan necesarios como esperados que pueden formalizar un giro de guion total. Y es que ahora que se ha confirmado que Dani Ceballos está KO, el Madrid y el míster de Reggiolo miran su calendario y se encuentran con la doble recuperación, casi simultánea, de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga en el partido víspera del duelo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Una vez entren el inglés y el francés en el once, se pueden esperar los goles que aporta Bellingham -además de su claridad, trabajo y calidad-, que el curso pasado fueron 23, y la consistencia, además del diente, de Camavinga, este sí cualificado para organizar y recuperar balones en la zona de creación. Ambos, claves para los blancos, podrían estar disponibles para jugar ante el Deportivo Alavés, el 25 de septiembre, siendo el derbi el día 29, donde ya han de llegar rodados ante los de Simeone, candidato al título y único equipo que les ganó la pasad temporada en LaLiga EA Sports.

En base a ellos, si ambos entran, hay dos opciones: una sacaría del once a Rodrygo y daría las bandas a Kylian Mbappé y Vini Jr., con el inglés jugando por el centro, como la temporada pasada. La otra pasa por sentar a Tchouameni y darle la posición de pivote a su compatriota. También es posible que no ponga a Camavinga, pero eso sería catastrófico… por el contrario, la dupla francesa sí parece un dueto fuerte, complementario y eficaz; quizá lo que necesita verdaderamente Carletto.

