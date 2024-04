El invento de Rodrygo y Tchouameni no es nada: Ancelotti probará en Mallorca la locura del Etihad

No solo viable, que está por ver si lo es, sino arriesgado, pero eso es lo que planea Carlo Ancelotti para la vuelta de la Liga de Campeones en el Etihad Stadium, donde debe al menos no perder ante un equipo, el Manchester City, que lleva sin hacerlo en la Liga de Campeones en su estadio desde 2018. Ahí es nada. Y para ver si efectivamente puede poner en práctica esta idea en tamaña cita, bueno es el ‘ensayo’ ante el Mallorca de este sábado.

Partido complicado y fundamental, pero no tanto como lo que viene

Si bien el Real Madrid quiere certificar cuanto antes que este título de liga está en su bolsillo, más ahora que tiene por delante, después de la jornada liguera de este fin de semana, a City y el Clásico del Santiago Bernabéu ante el Barça, lo cierto es que sus ocho puntos de ventaja, precisamente sobre los culés, le permiten a Carletto hacer ciertas probaturas ante los insulares en la jornada del campeonato doméstico, y una muy concreto, de hecho, puede ser clave en Champions.

Y es que ante la probatura de Tchouameni como central frente a los de Guardiola y la homóloga en banda izquierda con Rodrygo, que esta sí salió bien, ahora el técnico de Reggiolo quiere acelerar por una más grande, y la pondrá en práctica ante el Mallorca (sábado, 18.30, hora española), y esta no es otra que Eder Militao.

Habló de él Ancelotti al referirse en rueda de prensa a la sanción que sufrirá en el Etihad el ex del Mónaco, también de Nacho, pero la idea del italiano es poner al brasileño ante Haaland, Foden y compañía y para eso no hay mejor prueba que un partido exigente de liga.

Arriesgadísima propuesta

Está claro que, tras más de ocho meses sin jugar, poner a Militao en dos partidos seguidos, siendo el segundo el más exigente de cuantos ha tenido y seguramente tenga el Madrid en esta campaña, es más que arriesgado, pero, por otro lado, Carletto lo ve así: quien no arriesga, no gana; además, cuándo hay un mejor momento para jugársela. Militao, en condiciones normales es el mejor central del equipo, de modo que habrá que forzar esas condiciones normales al límite. Como no, cualquier mínima alarma o molestia en Son Moix haría abortar al entrenador con esta idea.