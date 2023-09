El Real Madrid le comunica a Carlo Ancelotti que no volverá a Valdebebas: ni él esperaba su salida

Desde que Carlo Ancelotti llegó al club, en su segunda etapa al Real Madrid -procedente del Everton- e incluso antes, también en la segunda fase de Zinedine Zidane al frente del equipo, Álvaro Odriozola no ha contado entre las opciones posibles del equipo y eso, con dos cesiones mediante (Bayern de Múnich y Fiorentina) del futbolista, supone un problema en el vestuario que, sin embargo, puede resolverse en este tramo final del mercado de fichajes.

Un destino, el mejor posible para él

Quizá el lateral derecho nunca debió irse de la Real Sociedad, que es el gran y único pretendiente de Odriozola en este tramo final de la ventana de transferencias. La operación, que necesita vaya para adelante el italiano, está en un punto de avance, pero mantenido, básicamente porque el equipo vasco espera el mejor trato posible y el Madrid quiere dinero por su jugador.

Titular indiscutible

Cuesta creer que aquel jugador que fue titular en la Real Sociedad y que llegó a ser del once en la Selección Española de Fútbol haya caído tan bajo en el Santiago Bernabéu, pero así es y en la capital de España lo ven irrecuperable desde hace tiempo. Por el contrario, en San Sebastián sí ven posible recobrar una versión similar a la que en su día ofreció el carrilero en Anoeta.

A última hora o nunca

En este asunto juegan un papel determinante los tiempos, de ahí que se haya llegado con tanto apuro en el mercado, que se aventura a sus últimas horas con el lateral en suma duda. Álex Sola es el problema que dejaría en la Real la llegada de Odriozola, pero en verdad es la cuestión financiera la que dificulta una operación que desean todas las partes; no en vano, el Madrid fichó a Odriozola procedente del destino que ahora lo busca por 32 millones de euros, una cantidad de la que quieren recuperar algo. Por su parte, Ancelotti espera el OK entre las partes porque odia tener jugadores que no cuentan. Parece que, resignado el club blanco a volver a quedarse al jugador, ahora puede encontrar una salida.