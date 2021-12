El Sevilla da el ok al Barça para decidir el futuro de Luuk de Jong

Es un síntoma de como está la situación deportiva y económica ahora mismo en Can Barça: el Sevilla debe dar el ok o no a la decisión del Fútbol Club Barcelona de que hacer con su en teoría delantero centro titular: el holandés Luuk de Jong. Así está el tema.

Y es que el pasado verano, con la cesión del punta holandés, el club que preside Joan Laporta acogía a un delantero que no se caracteriza precisamente por su facilidad para hacer gol en LaLiga, pero que dado el estado actual de las cuentas del club, era la opción más viable y que además gustaba al entonces entrenador, Ronald Koeman.

Pero tras los primeros 4 meses de competición, ni Koeman sigue en el cargo (hace ya un mes que le relevó Xavi Hernández) ni Luuk de Jong ha dado muestras de la calidad que mostró durante su etapa en el PSV Eindhoven. Y esto ha provocado que el Barcelona preguntase al Sevilla por la opción de deshacer la cesión en cuanto comenzase el mercado invernal.

Sin embargo, desde el club hispalense se lo han dejado muy claro a Laporta y a su equipo: De Jong no se devuelve hasta julio. Ahora bien, lo que hagan con él hasta entonces es cosa del Barça y solo del Barça. Es decir, que si estos encuentran un club interesado en el internacional holandés para cederlo hasta el 30 de junio perfecto.

Es por ello que la dirección deportiva del FC Barcelona ya trabaja buscando equipos interesados y por el momento hay tres: el propio PSV, donde mejor ha rendido de Jong a lo largo de su dilatada carrera, y luego dos equipos turcos, el Besiktas y el Fenerbahçe. Lo que si parece claro es que Luuk no continuará en LaLiga después de 3 temporadas en las que tan solo ha logrado hacer 20 goles, poco bagaje para un 9 que aspira a ser titular en el Barcelona.

Si desde el conjunto catalán se logra encontrar destino al holandés en este mes de enero, las probabilidades de traer a otro delantero en su lugar aumentarán gracias al espacio que dejará la ficha de Luuk de Jong en la apretada masa salarial de los azulgrana.