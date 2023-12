El tortazo de Luis de la Fuente al Real Madrid será de época: Nacho, Lucas y Carvajal lo lamentan

No les vamos a engañar, en el seno del Real Madrid resulta sumamente incómodo ver a un canterano blanco en la pelea por ser el mejor goleador del momento en España, incluso disputándole tal honor a la estrella del club blanco, un Jude Bellingham que si bien volvió a marcar -esta vez ante el Betis- no consigue distanciar al jugador en cuestión. Y eso es algo que futbolistas de la casa como Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Dani Carvajal no pueden menos que lamentar.

De los goles a la Selección

No sería extraño que lo rumores que sitúan al seleccionador nacional de España, Luis de la Fuente, cerca del jugador del Getafe y canterano merengue, Borja Mayoral, fueran certeros de cara a la siguiente lista de La Roja, no en vano es el mejor goleador nacional y uno de los más importantes de LaLiga EA Sports en lo que va de campaña. Además, el futbolista ya contó con la confianza del míster de España en el pasado.

Y eso nos lleva directamente a revisar, una vez más, como sucede con Miguel Gutiérrez, qué hizo bien y qué hizo mal el Madrid con algunos de estos talentos que ahora brillan en la competición. Tengan en cuenta que el Madrid se ha reforzado esta temporada con otro canterano, Joselu, el cual salió por la puerta de atrás del club, como Gutiérrez y Mayoral, solo que los dígitos del futbolista nacido en Parla hace 26 años no pueden ser más explícitos.

Si Bellingham está sorprendiendo a propios y extraños con sus 12 tantos anotados en lo que va de Campeonato Nacional de Liga, no lo hace menos que Mayoral esté igualado en segunda posición con un tal Antoine Griezmann con nueve tantos y con ello supere, entre otros, a jugadores de la talla de Gerard Moreno, Robert Lewandowski o Álvaro Morata. Por eso ni la llamada de De La Fuente a Mayoral sería rara ni la incomodidad blanca con el éxito del jugador del Getafe. Recuerden, el Madrid lo dejó ir por futbolistas como Mariano o Jovic; que lo hiciera bien o mal el club lo dejamos a su juicio.