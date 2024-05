En medio de la tormenta Barça, el entrenador favorito de Deco se va y el Bayern no lo quiere: a tiro

Hay anuncios que cuadran, incluso que son pertinentes en determinados momentos, y este tiene ambas de las dos cosas con respecto al Barça, pero el problema, como suele suceder últimamente en la entidad culé es que lo económico dificulta mucho un acuerdo, para desgracia de un Deco que tenía como número uno de su lista de posibles sustitutos de Xavi Hernández, justo antes de que el míster blaugrana le chafara su idea de futuro, al entrenador que acaba de quedarse libre.

Y por si fuera poco el anuncio de Roberto de Zerbi, ese deseado por el director deportivo azulgrana, y su equipo, el Brighton & Hove Albion, de que el míster italiano se va al final de temporada del cuadro de la Premier League, a la vez el Bayern de Múnich, que también lo seguía, no irá a por su figura, como ha anunciado el club bávaro. Pero, insistimos, el Barça tiene un problema económico para conseguir a De Zerbi.

Bueno e institucional. No olvidemos que el Barcelona, antes de estallar el caso Vitor Roque y la posterior rueda de prensa incendiaria del entrenador catalán, había anunciado que Xavi se quedaba una campaña más, de modo que además de lo financiero, el Barça, si quisiera fichar a De Zerbi primero tendría que echar a Xavi dando una imagen de inestabilidad que Laporta no quiere dar.

“El Brighton & Hove Albion confirma que el entrenador Roberto De Zerbi dejará el club después del último partido de la temporada de la Premier League de mañana contra el Manchester United”, rezaba el comunicado de las gaviotas. Pero en can Barça ya saben que De Zerbi, muy pretendido, no será barato, como tampoco lo sería echar a Xavi, que podría exigir hasta 15 millones de euros limpios por salir.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.