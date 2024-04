Era el primer descarte del Barça de Xavi y con Deco y pedirán su firma para la 24/25: será una ganga

El nombre de Sergi Roberto y las críticas siempre han ido de la mano en can Barça. El jugador formado en La Masía ha sido habitualmente, una de las principales cabezas de turco siempre que el conjunto culé ha sufrido alguna debacle a remarcar en Champions. Sin embargo, pese a que su nivel no es el de un titular indiscutible, siempre ha demostrado estar a la altura para aportar al equipo en momentos puntuales y para ser un líder en el vestuario.

Tal ha sido la evolución del rol de Sergi Roberto en la plantilla de Xavi, que, según Mundo Deportivo en menos de un año ha pasado de ser un descarte prácticamente garantizado ya haberse ganado la posibilidad de renovar su contrato para un año más poniendo de acuerdo tanto al técnico egarense como a Deco.

Contrato sobre la mesa, pero con condiciones

Tras la época donde Josep María Bartomeu regalaba contratos millonarios a todos sus futbolistas, ha llegado el momento de la cordura y de la austeridad al Barcelona. En este sentido, como ya se hizo con la anterior ampliación de contrato de Sergi Roberto, el catalán tendrá que aceptar un sueldo especialmente asequible para el Barça y que no afecte a la masa salarial del club. Es decir, ser toda una ganga para los culés, aspecto que no fue ni será un problema para el canterano.

Sin embargo, la renovación de Roberto no será tan sencilla. El catalán tiene en la cabeza la idea de volver a compartir equipo con Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets en Miami donde podría acabar recalando, en caso de no seguir en el Barcelona, de donde saldría si no se le garantiza un rol interesante dentro del equipo, hecho que si Xavi sigue sí que tendría bastante garantizado, pero que, con un nuevo técnico se presenta más complicado.

Así pues, en can Barça ya trabajan en la renovación de uno de sus capitanes y una de esas piezas que, pese a no marcar la calidad de la plantilla, sí que puede ser fundamental a la hora de liderar y aportar en momentos determinados como ya hizo en el Metropolitano o ante Las Palmas.