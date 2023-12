Esta confesión de Xavi no gustará a Simeone: un intocable como Griezmann pude ser del Barcelona

Cuando Xavi Hernández habla en rueda de prensa, parece que poco le importa lo que esté por suceder. En este sentido, pese a la cercanía del duelo entre Barça y Atlético de Madrid, el técnico catalán no se ha mordido la lengua al hablar sobre Álvaro Morata, futbolista del conjunto colchonero y que estuvo muy cerca de recalar en el conjunto blaugrana como opción de emergencia ante la falta de un delantero centro en 2021, cuando Robert Lewandowski todavía no había llegado a la ciudad condal.

Xavi no se mordió la lengua

Pese a las críticas, la realidad es que Morata se ha convertido en un jugador de mucho peso en el Atleti. El canterano del Real Madrid aporta mucho más que gol a la delantera colchonera, algo que gusta mucho a Xavi: “Es cierto que quise ficharle. Hubo esa posibilidad. Estuve hablando con él y le quería en el equipo. Es un futbolista generoso, que trabaja mucho para el equipo”.

Las palabras del técnico egarense llegan en un momento fundamental de la temporada, donde los blaugranas han acusado el mal estado de forma de su delantero centro y estrella, Robert Lewandowski, que, pese a no tener unas cifras goleadoras terribles, ha estado muy desconectado del juego del equipo, lo cual ha hecho que el nombre de Morata vuelva a sobrevolar Barcelona.

De ser pitado, a pilar de Simeone

Los comienzos de Morata en el Atlético no fueron sencillos, su falta de gol en ciertos tramos de las pasadas temporadas, junto a su pasado blanco, no facilitaron su adaptación en el Metropolitano. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón tanto al mismo Morata como a Simeone, que con Griezmann ha formado una dupla letal en la delantera colchonera. Hecho que admitió el mismo Xavi: “A mí me gusta mucho, la verdad. Con él y Greizmann, el Atlético tiene una delantera de talla mundial”.

La verdad es que no se equivoca el egarense, pues entre ambos jugadores suman 16 tantos, formando así una pareja temible para cualquier rival y que ahora será todo un dolor de cabeza para el Barça, que si fuera por Xavi, contaría con Morata vestido de blaugrana.