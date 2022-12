Florentino decidido: quiere cerrar 3 refuerzos, Ancelotti feliz

Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric, Nacho, Ceballos, Marco Asensio y Mariano Díaz terminan contrato con el Real Madrid en junio de 2023. El delantero francés, al haber ganado el Balón de Oro, ha renovado automáticamente su contrato con el conjunto blanco por un año más, un quebradero de cabeza menos para Florentino Pérez que tendrá que intentar convencer a Toni Kroos, Luka Modric y Nacho para que renueven.

El futbolista alemán ha aparcado su decisión para el mes de febrero. El ex del Bayern de Múnich no quiso aceptar la oferta de renovación que le ofreció el club el año pasado porque no quería ser una carga para club. Quería ver cuál era su nivel este curso y a partir de ahí decidiría. Hasta la fecha, Toni Kroos ha sido uno de los mejores del Real Madrid, él lo sabe y por eso parece que acabará dando el sí quiero a la oferta de Florentino Pérez, pero, ha decidido aparcar su decisión hasta febrero para probarse después de este largo parón provocado por el Mundial de Qatar y comprobar que aún mantiene el ritmo.

Con Luka Modric sucede lo mismo que el año pasado. Su rendimiento siempre es óptimo y beneficioso para el Real Madrid y Florentino Pérez no le pondrá muchos obstáculos en el camino a su renovación. Si mantiene el ritmo de aquí a final de temporada y eso se transforma en títulos para el conjunto blanco, su renovación está más que asegurada hasta 2024. Hay que recordar que el año pasado Modric firmó su ampliación de contrato en mayo, tras haber ganado la Champions League y LaLiga.

El caso de Nacho Fernández es algo más complicado. Él quiere quedarse, ama al Real Madrid por encima de todo, pero tiene una oferta de la MLS muy suculenta que le está haciendo dudar tanto a él como al club. El central es consciente de la alta competencia que tiene este año en la zaga para conseguir minutos tras la llegada de Rüdiger, y se podría complicar aún más si acaba llegando Gvardiol en verano. La liga norteamericana le quiere en enero. Florentino Pérez y Ancelotti tendrán que convencerle y demostrarle que tendrá oportunidades suficientes para así firmar un nuevo contrato.

Por su parte, Marco Asensio está luchando cada día por ganarse un nuevo contrato y tanto Dani Ceballos como Mariano Díaz tienen un pie y medio fuera del Real Madrid, al menos a día de hoy. La situación del futbolista andaluz podría cambiar de aquí a final de temporada, pero es muy probable que quede se pueda ir gratis en junio de 2023.

Así pues, Florentino Pérez intentará los 3 ‘fichajes’ de Kroos, Modric y Nacho de aquí a final de temporada, siendo el contrato del defensa sobre el que más dudas existe. Veremos si acaba firmando a los tres.