Florentino firme: cambia a Haaland y Mbappé por 2 nuevos delanteros

Hasta esta misma semana, todos los movimientos llevados a cabo en el pasado mercado de fichajes hacían pensar que en el año 2024, Erling Haaland o Kylian Mbappé, podrían llegar al Santiago Bernabéu, pero tal y como hemos informando en Do Balón, el acuerdo entre el Palmeiras, Endrick y el Real Madrid para su llegada al conjunto blanco en dos años está casi cerrado y todo ha cambiado.

Según afirma el periodista italiano, a falta de confirmación oficial, Endrick fichará por el Real Madrid hasta el año 2030, a cambio de 72 millones de euros (60 fijos más 12 en variables) y aterrizará en el Santiago Bernabéu en el verano de 2024, cuando cumpla la mayoría de edad, pero no será el único delantero joven con el que contará Carlo Ancelotti, si sigue siendo él quien entrena al conjunto blanco, ya que, en el último mercado de fichajes, Florentino Pérez fichó a Iker Bravo del Bayern Leverkusen a cambio de 6 millones de euros.

Una nueva generación de delanteros llega al Real Madrid con la intención de hacer olvidar, o mejor dicho, con la intención de convencer a los aficionados madridistas de que no necesitan a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Cuando llegue el año 2024, Endrick tendrá tan solo 18 años e Iker Bravo 19, toda una vida por delante.

Aunque no se puede afirmar que más adelante Kylian Mbappé pueda volver a estar relacionado con el Real Madrid, lo que sí parece más complicado de conseguir es el fichaje de Erling Haaland, ya que, una de las condiciones para que Endrick rechazase a FC Barcelona, Chelsea o PSG era que no quería coincidir con un delantero ‘top’ que le cortase la progresión, por lo que, con casi toda seguridad, el noruego, no vestirá de blanco, al menos en el año 2024.

Florentino Pérez sigue firme en su estrategia de planificación de la plantilla. Ya no ficha estrellas, ahora las forma. Ha decidido que prefiere gastarse 70 millones de euros hoy en un futbolista de 16 años, que esperar a que cumpla 20 y comprarlo por 150 millones o más, algo parecido a lo que sucederá con Jude Bellingham este verano. En definitiva, Haaland y Mbappé, a día de hoy, no están dentro de los planes del futuro del Real Madrid, Iker Bravo y Endrick sí.