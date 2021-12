Florentino Pérez contraataca por RdT: vía libre al punta de 60 kilos

Comentábamos ayer en Don Balón como Luis Enrique, tras perder por lesión al punta del Barça Ansu Fati, había convocado a la espina del Madrid que ahora mismo está de moda en el fútbol español, Raúl de Tomás, un jugador de la cantera que en varias etapas de su trayectoria pudo tener oportunidades en el Madrid pero nunca se las dieron; algo que sí han tenido Mariano Díaz y Luka Jovic, y precisamente Florentino Pérez, artífice del adiós del jugador del Espanyol al Benfica, quiere contraatacar con un paso al frente por el punta de los 60 millones de euros.

Luka Jovic apenas sí ha jugado 70 minutos en toda la temporada del Real Madrid en la liga española y otros 35 minutos en lo que va de Champions League, sin embargo sigue pesando en el alma blanca y en el mandatario que el serbio, pese a sus problemas físicos y de personalidad, no ha tenido todavía una gran oportunidad como para tratar de devolver al Madrid la confianza depositada en él; una que Florentino quiere que vuelva a tener.

Es más, no le gustó al mandatario que Ancelotti eligiera a Mariano en el choque ante el Elche, de hace dos jornadas, y que además no le diera ni un minuto al serbio en dicho encuentro, máxime porque Florentino necesita que el jugador aporte sobre el césped para poner en marcha su plan con él. Y es que el Madrid tiene pocas o nulas esperanzas puestas en su jugador, por lo que busca una oferta suculenta por él, una que no llegará si no juega.

Por eso espera que una vez que se recupere totalmente de sus molestias, Jovic empiece a ganar minutos y protagonismo con los que, quién sabe, quizá empiece a ser útil al Madrid sobre el césped y se convierta en un activo de cara a futuras ventajas de fichajes. Y ponemos énfasis en Jovic porque su llegada, igual que la de Mariano, cerró las puertas al punta de moda ahora de la liga, un Raúl de Tomás que ya forma parte de la España de Luis Enrique. El hispano-dominicano es una espina de Pérez, un auténtico borrón, pero mucho más grande lo es Jovic, que costó más y todavía no ha terminado de empezar a jugar tras tres temporadas.