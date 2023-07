Florentino Pérez, tranquilo con el 7 del PSG, pero no con el crack de los 80M: ¿lanzarse o ahorrar?

Decía Florentino Pérez que estaba tranquilo con respecto a los acontecimientos que se suceden con el asunto Kylian Mbappé en este mercado de fichajes, esos que a cada hora que pasa en París empujan más al crack francés a los brazos del Real Madrid, ya sea por una vía u otra. Pero menos tranquilo está el mandatario con la situación de un jugador que fue la estrella del pasado mercado de fichajes, por el que le llueven ofertas al Real Madrid y que con sus 80 millones de euros no termina de convencer y hace dudar al club.

Si ya la campaña pasada a Aurélian Tchouameni le costó y mucho entrar en el equipo elegido por Carlo Ancelotti en el segundo tramo de la temporada, esta campaña, con más competencia en la medular y más presión sobre un esquema que no le favorece, lo tendrá aún más complicado. El asunto con el francés es el siguiente: posee un estatus muy valorado por varios gigantes de Europa y aún hoy sigue teniendo un valor elevadísimo entre estos conjuntos, cosa que puede ir perdiendo si va cediendo minutos y protagonismo.

El Madrid ya ha dicho que el jugador no está en venta, cosa que no es cierta, quieren decir que no está en venta por menos de 100 millones de euros. La pregunta, por tanto, es doble: ¿está dispuesto el Madrid a venderlo? Y, a la vez, ¿hay equipos con ganas y voluntad de gastarse ese dinero en el internacional galo? Lo cierto es que su salida parece complicada por muchos motivos; el primero, el argüido por Ancelotti, que quiere tener amplitud de banquillo, pero además el jugador no se quiere marchar. Por tanto, solo una oferta estratosférica hará cambiar de idea a los blancos.

El nuevo sistema

Su estancia en el Real Madrid no le garantiza minutos, es más, ya en el partido ante el AC Milan hemos visto como Ancelotti apostó por tres que serán titulares en el once, como son Camavinga, Valverde y Bellingham, lo que, sobre un 4-4-2, le deja en competencia directa con Toni Kroos, Dani Ceballos y Luka Modric. Lo bueno para él es que solo su compatriota y el alemán parecen ideales para la posición de pivote sobre el rombo de cuatro centrocampistas, lo malo es que pese a los 80M que costó, ambos están por delante de él para Carletto. Mucho tendrá que luchar para ganarse un puesto. La otra vía, que no pierde de vista Florentino, es marcharse…