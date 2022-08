Florentino, recambio para Casemiro: el amigo de Neymar vale 100 kilos

Todavía está en shock el Real Madrid por la más que probable marcha de Casemiro al Manchester United. Los red devils han entrado con fuerza para ‘saquear’ al conjunto blanco y han puesto casi un cheque en blanco sobre la mesa del centrocampista brasileño para convencerlo de irse a Old Trafford, algo que de hecho parece cercano porque la oferta económica es muy suculenta. Pero ‘a rey muerto, rey puesto’ debe pensar Florentino Pérez porque ya está en marcha sondeando el mercado por si la marcha de Casemiro se hace efectiva y Carlo Ancelotti le pide un recambio y de hecho ya hay un elegido.

No va a ser fácil encontrar un jugador de calidad y que esté disponible a buen precio para los blancos pero sí que han fijado ya su punto de mira en Bruno Guimarães. Eso es lo que publica el Diario AS, que habla abiertamente del interés blanco en hacerse con los servicios de este centrocampista que juega en el Newcastle. Eso sí, aunque el jugador, compatriota además de Casemiro y que aspira a estar en el Mundial de Qatar con Neymar, Vinicius y compañía, gusta mucho en el Real Madrid también saben que no va a ser nada fácil sacarlo de Inglaterra porque su club no lo va a poner nada fácil. Para el Newcastle, el brasileño es una pieza fundamental en el juego y un activo de presente pero también de futuro a sus 24 años.

Aunque para el futbolista llegar a jugar a las órdenes de Carlo Ancelotti suponga un salto cualitativo en su carrera como nunca antes se hubiera imaginado, el Newcastle tiene claro que si deja la Premier League va a ser a un precio muy elevado. De hecho, el jeque Bin Salmán no va a dejarlo salir por, al menos, el doble de lo que el club inglés pagó el pasado invierno al Lyon y eso fueron algo más de 42 millones de euros.

Es decir, que la cifra que va a pedir el Newcastle al Madrid para empezar a negociar va a rondar los 100 millones de euros, un desembolso multimillonario que deberá plantearse Florentino Pérez si realmente quiere al jugador. Mientras tanto, los recambios de Valverde, Camavinga o Tchouameni no suenan nada mal.