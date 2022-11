Florentino tantea un galáctico del Grupo B: no es Kane, libre en 2023

Si ustedes echan un vistazo a la lista de crack mundiales que acaban contrato en junio de esta temporada, en 2023, verán que existen nombres muy importantes, algunos veteranos, como Leo Messi o Karim Benzema, sin embargo llama la atención otro que es uno de los jugadores más caros del mundo y que por proyección, caracterices y talento puede convertirse en un candidato a futuros balones de oro. De modo que, no, Florentino, si tiene que tantear un galáctico en el Grupo B del Mundial se inclina por él más que por Harry Kane.

Lo del punta del Tottenham lo decimos porque, al parecer, el entorno del jugador ha filtrado su interés de jugar en el Real Madrid la temporada que viene, también en el Bayern de Múnich, aunque el club blanco, que reconoce la calidad de Kane, no ve posible esta transferencia por una sencilla razón: los spurs. Saben en la capital de España como se las gastan en Londres Daniel Levy y compañía, los cuales no dejarán ir a su estrella sin una oferta multimillonaria. De modo que, o cambian mucho las cosas, o Kane, al menos por ahora, no será una opción en el Bernabéu.

Sin embargo, sí puede serlo Marcus Rashford, un futbolista con la calidad suficiente como para clasificar en dos fogonazos a Inglaterra, como sucedió ante Gales. También de pasar desapercibido en ciertos partidos del United, pero, ¿a quién no le pasa eso en los red devils? Por eso y porque el inglés acaba contrato en junio, el Madrid se interesa. Sin oferta mediante, sin locuras, pero los blancos tantean.

Saben que el United puede ejercer su opción de renovación sobre el jugador por una temporada más, de hecho, ya hay oferta a la vista para que amplíe su contrato hasta 2025. Dicho lo cual, Rashford ya ha coqueteado con salir de Old Trafford en el pasado y el interés del Real Madrid puede ser ese empujón que necesita. Además, en el club de Chamartín van a necesitar recursos de primer orden en próximas fechas, más pronto que tarde, ya que Benzema está incrementando sus lesiones y cumple 35 años, Hazard no cuenta y Marco Asensio puede salir. En el Bernabéu piensan: hay que mirar al mercado de verano y si Haaland está imposible, como Kane, Rashford es una interesantísima opción.