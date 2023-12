Francia lo prefiere a Mbappé, se enfrentó a Messi y Sergio Ramos y anuncia su adiós: hiela la sangre

Si hay un jugador ahora mismo que está para lucharle el galardón de mejor jugador de LaLiga EA Sports a Jude Bellingham ese es el futbolista que estuvo llamado a comer en la mesa de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que precisamente se las vio con el argentino en el Barça, con Sergio Ramos capitán como capitán Real Madrid y que seguramente casi toda Francia lo prefiere a Kylian Mbappé en la selecciona francesa de fútbol, quizá no como jugador pero sí como hombre calve de les bleus. Y este mismo es el que ha puesto fecha y destino para su adiós.

Mejor jugador de su equipo

Cada oportunidad que ha tenido el Cholo Simeone de hablar en público sobre Antoine Griezmann es para elogiarlo no solo como un jugador diferente, sino como el jugador diferencial del Atlético de Madrid. Y en verdad el estado de forma del futbolista francés esta temporada es enorme. Como le sucede al técnico argentino, Didier Deschamps, seleccionador de les bleus, siempre ha elogiado al futbolista del Atleti, sin duda un jugador de época.

Las emotivas palabras de Simeone sobre el récord de goles de Griezmann.



💬 "Luis (Aragonés) fue a patear el penalti con él para acompañar a uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético". pic.twitter.com/aK4mVCUhEk — Relevo (@relevo) December 19, 2023

Aunque quizá para Leo Messi y Sergio Ramos no sea de tan grato trato y recuerdo. El argentino fue una barrera para el francés en la etapa de este último en el FC Barcelona y que dio con sus huesos de nuevo en el Metropolitano, mientras que con el camero se las vio y deseó sobre el césped, un Ramos que despreció su nivel al ser comparado con CR7 y Messi. Pues bien, curiosamente como el 10 de Argentina, Griezmann ha declarado un deseo en su adiós a LaLiga.

Este no se producirá hasta 2026, como mínimo, ya que el Atleti y el jugador no ocultan que quizá exista un nuevo acuerdo entre ellos, pero lo que sí tiene claro El Principito es que quiere acabar su etapa en el fútbol europeo jugando de rojiblanco y que su destino una vez acabe en el Viejo Continente debe ser la MLS. En el diario AS dijo, “más allá de Europa lo que me gustaría después es la MLS, siempre lo he reconocido. Pero el Atlético será casi al cien por cien mi último club en Europa”.