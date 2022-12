Giro caótico con Dembélé: 2 amenazas, 50M y Laporta asumirá su adiós

Ha terminado el Mundial de Qatar como una de las grandes decepciones del campeonato, pero eso no evitará que algunos clubs de renombre en Europa comiencen a valorar seriamente depositar los 50 millones de su cláusula de rescisión. Ousmane Dembélé no ha ofrecido la mejor de sus versiones con su selección a pesar de la importancia brindada por Didier Deschamps, pero, según recoge hoy 90Min, esto no ha diluido el interés de Tottenham Hotspur y Chelsea de hacer un hueco en sus filas al futbolista de 25 años.

Joan Laporta luchó contra viento y marea durante los seis meses finales de la temporada 21/22 para poder convencer a Dembélé de renovar su contrato con el Barça, algo que se presentaba imposible atendiendo al gran número de gigantes interesados en contratar al jugador.

No obstante, cuando todo parecía encaminado para que el extremo francés pusiera tierra de por medio con el Camp Nou, el conjunto catalán logró obrar el milagro y regalar un notición a Xavi Hernández, quien manifestó de forma vehemente en infinidad de ocasiones la importancia de ‘El Mosquito’ en sus planes.

Eso sí, la mermada situación económica del club catalán no permitió extender el vínculo de Dembélé por muchos años -lo hizo hasta 2024- y este condicionante, avalado por sus buenas prestaciones en el Barça, ha entrometido de nuevo en la puja por el jugador a Chelsea y Spurs, aunque no serán los únicos en abrir las puertas al galo.

Y el gran problema para Laporta ante el cual el presidente no podrá hacer nada es que la cláusula de rescisión de contrato del exfutbolista del Borussia Dortmund es de 50 millones de euros, una cifra más que asequible para los dos colosos ingleses mencionados, quienes, sin mayor dilación, podrían aprovechar el mes de enero para estallar uno de los bombazos del mercado y, en consecuencia, asestar un tortazo desgarrador para Xavi.

Esta temporada el futbolista ha disputado casi 1300 minutos con el equipo, una cantidad que justifica por sí sola la importancia que tiene en el proyecto del técnico de Terrassa: junto a Ter Stegen, Lewandowski, Busquets y Pedri, es el jugador con más minutos disfrutados.