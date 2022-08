Giro de 180ª con Depay: se va, pero no a la Juventus, OK de Laporta

Quedan solo tres días para que el mercado de fichajes eche el cierre y el FC. Barcelona aún tiene muchos asuntos pendientes que resolver antes de las 00:00 del 31 de agosto. Uno de ellos, sin duda alguna, es la de acordar de una vez por todas la salida de Memphis Depay, el cual lleva todo el verano sonando para abandonar el Camp Nou, pero a día 28 de agosto todo sigue igual que al principio, los días y las horas pasan y el jugador neerlandés sigue a las órdenes de Xavi Hernández, aunque el final parece que está más cerca que nunca.

A pesar de que Memphis Depay ha sonado constantemente como posible nuevo fichaje de la Juventus de Turín con los que incluso había llegado a un acuerdo, al final, las discrepancias en cuanto al pago de la parte diferencial de la nómina que le correspondería al neerlandés por parte del FC. Barcelona como consecuencia de haber dividido su nómina en varios años, ha provocado que el equipo italiano buscase otras opciones y ha firmado finalmente a Milik del Olympique de Marsella.

Esta situación ha provocado que ahora Memphis Depay y su agente hayan intensificado las negociaciones con el resto de clubes que en algún momento del verano han mostrado interés por el jugador, porque el ex del Lyon sabe que con Xavi Hernández lo va a tener muy difícil para jugar y el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, y tal y como ha asegurado el periodista Ekrem Konur, el Manchester United ha vuelto a llamar a la puerta del futbolista neerlandés y esta vez con una oferta oficial bajo el brazo.

Según asegura el periodista turco, el Manchester United habría ofrecido al FC. Barcelona 10 millones de euros para hacerse con el futbolista neerlandés y que regrese de esta forma a Old Trafford, donde ya en las temporadas 2015/2016 y 2016/2017. Una oferta que no disgusta para nada al Depay y cuya decisión tendrá que tomar pronto si no quiere que llegue el final de mercado y continuar en el Camp Nou. La oferta está encima de la mesa y ahora le toca al delantero decidir si la acepta o no, Laporta, por su parte, ha dado luz verde a la operación.