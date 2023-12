Girona y Real Madrid, frente común con Lewandowski y Griezmann de víctimas: sábado de terror

El Atlético de Madrid y sobre todo el FC Barcelona tienen dos salidas muy complicadas este fin de semana, concretamente el sábado, justo un día antes de que juegue uno de sus principales rivales en la lucha por el título, como es el Real Madrid, que lo hará el domingo en el Bernabéu ante el Villarreal, y dos días antes de que el otro candidato hoy por el hoy a llevarse la competición, el Girona, juegue el lunes (ante el Alavés, 21.00, hora española).

Salidas atragantables en dos proyectos necesitados de mantenerse en la pelea

Al Barcelona y al Atlético de Madrid les pasa algo similar en LaLiga, también en Europa, pese a no llevar una temporada desastrosa, ni mucho menos, y tener plantillas de mucho nivel, han fallado en momentos delicados. Eso no ha impedido que los dos sean primeros de grupo en la Champions League (no sin algún sobresalto), pero están pendientes de otro tropiezo en LaLiga para meterse en serios apuros, y sus salidas de este sábado son complejas.

Athletic y Valencia, dos históricos obstáculos

El equipo del Cholo Simeone juega en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao (16.15, hora española) y si bien es cierto que tiene un partido menos que el resto de equipos del campeonato (a excepción del Sevilla), sus cinco puntos de desventaja con el Real Madrid y siete con el Girona hacen que el duelo en Bilbao se convierta en clave por el duro rival y el escaso margen que están permitiendo gerundenses y merengues.

Y tanto o más le sucede al Barça, que tiene los mismos puntos que el Atleti pero con un partido más. Y no solo eso, los culés llegan al duelo de Mestalla (21.00, hora española) después de dos derrotas consecutivas, ante Girona y Antwerp, que exigen una respuesta no solo en el plano moral, también en el pragmático; tras este escenario ver marchar a Madrid, Girona, y/o Atleti sería catastrófico.

Madrid y Girona esperarán uno o dos tropiezos en la jornada sabatina para abrir más hueco.