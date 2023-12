Griezmann, João Félix y el negocio más loco que se verá en el Camp Nou en 2024 tiene el OK en Madrid

Que João Félix quiere quedarse en el FC Barcelona más allá de su cesión hasta el 30 de junio de 2024 es tan evidente como que Diego Pablo Simeone quiere librarse del portugués lo antes posible y de que Xavi Hernández ansía seguir disfrutando del talentoso atacante formado en las filas del Benfica.

No obstante, los problemas financieros que padece el Barça son el gran hándicap por el que Joan Laporta se ha visto obligado a dar con una ruta alternativa para intentar concretar la incorporación definitiva de João Félix en la ventana de traspasos veraniega de 2024 en una operación que sería el gran bombazo que se presencie en la Ciudad Condal.

Ya desde Madrid dejaron muy claro que, a pesar de que el jugador y el club no miran a un futuro unidos, no accederían a desprenderse del portugués por menos de 70 millones una cifra justificada por los 127 kilos que pagó en su momento el conjunto colchonero al Benfica, y esto ha instado a Laporta a buscar una alternativa que mira a emular el proceso llevado a cabo por el club capitalino, precisamente, con Antoine Griezmann.

La imposibilidad de costear un salario tan levado, amén del precio del traspaso, provocó que la entidad rojiblanca se prestase a hacerse con Griezmann en calidad de cedido por una campaña e incluir una opción de compra supeditada a ciertos condicionantes que finalmente se cumplieron.

De ahí que, en 2024, Joan Laporta pretenda seguir un proceso similar. El primer paso para ello será ofrecer entorno a 40 millones por la compra de João Félix, una cifra que previsiblemente será rechazada desde Madrid, por lo que aquí el mandatario pedirá una nueva cesión del futbolista de 24 años para, ya en 2025, negociar un traspaso por una cifra menor o incluir asimismo esa opción en el acuerdo de préstamo.

Y es que aquí hay ciertos condicionantes que invitan a pensar que el Atlético de Madrid no se cerrará en banda para deshacerse de João Félix: el jugador no quiere volver a la capital y, además, en el Cívitas metropolitano no sería bien recibido ni por Simeone ni por los aficionados colchoneros.