Perdió su puesto junto a Griezmann y Dembélé y en Sevilla decepcionó como Isco: KO en Manchester

Venimos haciendo eco en Don Balón de la complicada relación que mantiene algunos jugadores de la plantilla del Manchester United con Erik ten Hag, siendo los casos más irreversibles los de Raphael Varane, Carlos Casemiro, Donny van de Beek y Jadon Sancho, pero aquí también hay que mencionar a partir de ahora la figura de Anthony Martial.

El futbolista llegó a Old Trafford en 2015 generando mucha ilusión tras una campaña maravillosa en el AS Mónaco, algo que desencadenó un desembolso de 65 millones por parte de los red devils, pero pronto comenzaría el jugador francés a generar dudas con su rendimiento sobre el césped.

Bien es cierto que, antes de sumergirse en esta caída en picado, Martial fue uno de los pilares de la selección nacional junto a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Antoine Griezmann, pero no tardó Didier Deschamps en castigar su discreto rendimiento con el Manchester United, un club que también tomó medidas al respecto.

Aunque el coloso inglés no logró concretar su venta definitiva, sí que se deshizo de Martial en calidad de cedido y con el Sevilla como aliado. No obstante, el paso del francés por Nervión fue tan decepcionante, entre los casos más recientes, como el de Isco Alarcón y el club ni siquiera sopesó la posibilidad de presentar una oferta para hacerse con el jugador en propiedad.

Ahora, Martial está viviendo un ostracismo muy preocupante en Old Trafford que no ha tardado en provocar una decisión más que tajante por parte de Erik ten Hag y no es otra que sea uno de los futbolistas de la plantilla que vean la puerta de salida en el periodo invernal, aunque a diferencia de estos futbolistas como Varane o Casemiro el traspaso apenas dejará dinero en las arcas del club ya que Martial finaliza contrato el 30 de junio de 2024: la Juventus apunta a ser su próximo destino.