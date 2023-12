Xavi echa de menos a Gavi y Laporta tiene un regalo de Reyes especial como recambio: un jugón barato

En el postrero mes de noviembre Xavi Hernández, Joan Laporta y los aficionados del FC Barcelona recibieron la peor de las noticias posibles tras confirmarse la gravedad de la lesión sufrida por Gavi en el encuentro disputado en Valladolid con La Roja ante Georgia.

El centrocampista sevillano venía siendo el jugador más en forma de la plantilla culé y su ausencia, amén de tener otros muchos problemas el equipo, está siendo estrepitosa para Xavi, tanto que no ha dudado el presidente catalán en ofrecer al míster una solución invernal a modo fichaje: Giovani Lo Celso.

Es cierto que el centrocampista argentino del Tottenham Hotspur ha revertido su complicado inicio de campaña con Ange Postecoglou y desde el último parón internacional ha aumentado exponencialmente su importancia en el equipo, pero la posibilidad de ponerse a disposición de Xavi y acompañar a Frenkie de Jong, Pedri o Gündogan en la línea creativa podría impulsar su visto bueno a Laporta.

Y ojo, mucha importancia tiene que Lo Celso no dude en poner rumbo a Montjuic porque, aunque hay otros centrocampistas que se encuentran en el radar blaugrana, es el único que está viviendo un momento de forma reseñable y cuya incorporación no alterará en exceso la situación económica del Barça, la cual, como ya es sabido, no es la más boyante: el precio de su traspaso rondaría los 15 millones.

Aquí también hay que indicar que, aunque la lesión de Gavi es la principal causante de que el Barça tenga extrema urgencia por atar un recambio de nivel para la medular, el club también sabe que Oriol Romeu quiere dejar el equipo, algo a lo que Xavi y Laporta no se opondrán ya que, más allá de que el Girona esté interesado en recuperar al centrocampista, con el dinero recibido existirán menos impedimentos para concretar la llegada de Lo Celso a la Ciudad Condal, sin duda el que sería el mejor regalo de Reyes para el técnico catalán.