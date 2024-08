Hansi Flick no lo veía listo para Barça y le da salida a Vitor Roque; Laporta lo cede al Betis

El Real Betis consiguió lo que sus directivos fueron a buscar Barcelona: la cesión de Vitor Roque. El futbolista brasileño retiró sus pertenencias de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y en las próximas horas viaje para sumarse a los entrenamientos del verdiblanco.

Según informó Fabrizio Romano, Vitor Roque fue cedido al Betis y las condiciones del acuerdo no incluyen una opción de compra, por lo que el jugador deberá volver una vez finalizada la temporada.

“Roque quiere al Betis antes que al Sporting y otras propuestas recibidas”, amplió en sus redes sociales el periodista italiano.

El brasileño fue adquirido durante el mercado de invierno del Athletico Paranaense a cambio de 30 millones de euros, más otros 30 en variables. A pesar de la expectativa que generó su fichaje, no logró convencer al técnico Xavi Hernández, quien sólo lo utilizó en 353 minutos repartidos en 16 partidos oficiales. Con la camiseta del Barça anotó dos goles.

🚨🟢 Real Betis are closing in on deal to sign Vitor Roque from Barcelona!



NO buy option clause, straight loan until June 2025 almost agreed with final details being discussed today.



Roque wants Betis over Sporting and other proposals received. 🇧🇷 pic.twitter.com/brTLqCVtOM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024

Por la situación económica que atraviesa la institución blaugrana, Joan Laporta no tuvo otra opción que aceptar la propuesta del Sporting Lisboa de Portugal, que parecía dispuesto a pagar 30 millones de euros por la ficha del jugador.

Lo que ocurrió fue que Roque manifestó desde un primer momento que su intención era seguir en España y la opción del Betis fue la que más lo sedujo.

Al ser una cesión de un futbolista que no estaba inscrito, su marcha no computa en la masa salarial, por lo que su salida no ayuda mucho para bajar límite financiero. Así las cosas, el verdiblanco sólo deberá abonar la ficha de Vitor Roque.

Gundo se despide el Barça

La otra noticia de la jornada fue la partida de Ilkay Gündogan, quien tiene todo acordado para regresar al Manchester City de Pep Guardiola.

La aventura del alemán de 33 años por España duró solo un año, en el cual su equipo no cumplió con ninguno de los objetivos y sufrió una dura eliminación en cuartos de final de Champions League a manos del PSG.

Ahora, Gundo vuelve a los Citizens, club con el que ganó todas las competencias que disputó y tuvo el privilegio de ser el capitán del equipo en la temporada 2022-2023.