Harto del Atleti y de no ir con España dice ‘no’ al Barça y duda entre Unai Emery y otro gigante

Ya lo dijo el jugador en cuestión en varias ocasiones, él en cierta forma quería quedarse en el Cívitas Metropolitano, pero no a cualquier precio, y esa es la clave, en dos destinos top le ofrecen más y, al parecer, mejor, de modo el futbolista del Atlético de Madrid ya casi hace las maletas en abril para irse fuera de LaLiga EA Sports, le queda por saber si coge rumbo a la Serie A o la Premier League.

Dos de los equipos con mayor proyección

Quizá no le haya ido bien al Inter de Milan ante el Atlético de Madrid en esta Champions League, pero desde luego el que será campeón de la Serie A pinta bien, tiene un proyecto que funciona y los cimientos para seguir creciendo -ahí está su final de la temporada pasada y una gran temporada presente, con el rayón de la Liga de Campeones- en la actual. Por eso a Mario Hermoso, que no va a quedarse en el Atleti bajando su sueldo, sí le gusta lo que le proponen en San Siro.

Por otro lado y a expensas de lo que suceda en este tramo final de la Premier League de cara a dilucidar los puestos con derecho a jugar la Champions League, el otro interesado en el defensa español es precisamente otro club con vistas a la máxima competición continental. Y es que el Aston Villa de Unai Emery, un entrenador que ya ha buscado talento español en su nuevo proyecto, quiere a Hermoso en sus filas la temporada que viene.

Sin el sueldo deseado, que tampoco le ofrece el Barça y sin ir con España

Hermoso cree que merece más salario, no menos, y la reducción que le propone el Atleti para renovar no entra en sus planes, de modo que su negativa seguir es casi oficial. Y como le ocurre en el club colchonero, el Barça tampoco puede vestirlo de oro. Ante esa tesitura y el doble interés foráneo, a Hermoso solo le queda decidir destino, lo cual no será sencillo, pero desde luego esto le convierte en un privilegiado. Además, en ambos casos, cree que tendrá más opciones de ser seleccionado con España.