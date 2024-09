Iñaki desmiente a Deco: el culebrón Barça-Nico Williams, no tiene fin; Laporta, otra vez expuesto

El delantero del Athletic Bilbao, Iñaki Williams, rompió el silencio y contó la verdad del culebrón de este mercado de pases: el fallido traspaso de su hermano Nico al Barça. Fue durante la conferencia de prensa en el debut del equipo que conduce Tito Valverde por Europa League ante la Roma.

"A mí me gustaría ser un 'One Club Man', jugar toda mi carrera en el Athletic. Mi hermano te tendrá que contestar él a esa pregunta. Te puedo decir que ojalá podamos jugar el mayor tiempo posible, disfruto jugando mucho con mi hermano y ahora cumplo el sueño de jugar con él en Europa", declaró Iñaki.

Luego, reveló que vio feliz a su hermano después de tomar la decisión de continuar por una temporada más en el club vasco.

🔴⚪️ Iñaki Williams: “Nico doesn’t regret his decision to stay at Athletic, he says it’s the best decision he’s made”.



“Nico is very happy in Bilbao and I hope we can keep playing together as long as possible”, told @diarioas. pic.twitter.com/nuRerNKqRD