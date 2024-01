Informados Kroos y Valverde, no al 11: ¿Qué pasa con él?, hasta Endrick sufre la asfixiante presión

Jugar en el Real Madrid, en este Real Madrid, está muy caro y eso empieza a vislumbrarse para muchos nombres ilustres de la plantilla tras la disputa de la Supercopa de España, donde si bien Carlo Ancelotti hizo modificaciones desde la semifinal, ante el Atlético de Madrid, a la final, frente al Barça, lo cierto es que se perpetua un once en el que parece no caber Eduardo Camavinga y si él no cabe qué decir de otros tantos, que se diluyen.

Del que más al que menos

Hay pocos jugadores ahora mismo en la plantilla que merezcan tanto un asiento en el equipo titular como el ex del Rennes, primero porque se lo gana cada vez que juega y segundo porque lleva rindiendo a un nivel excelso desde hace demasiado tiempo, sin embargo, Carlo Ancelotti parece confiarle el puesto de cinco a su compatriota Aurelian Tchouameni, lo que le arrebata todas las posibilidades toda vez que Ferland Mendy es el carrilero titular de Carletto.

Carvajal, Rüdiger, Nacho Fernández, Mendy, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Vinicius son los futbolistas de campo elegidos por Ancelotti en estos momentos para las grandes disputas y, sin lesiones mediante, esas diez posiciones cambiarán poco. Sí lo harán si el Madrid es capaz de doblegar al Atlético de Madrid este jueves y pasa de ronda, en tal caso habrá rotaciones en LaLiga, siendo Brahim, Luka Modric, Joselu y Ceballos los que más rápido deberían ganar un puesto entre los protagonistas.

Un futuro de mucha competencia

Como no, jugadores jóvenes como Fran García o Arda Güler, pero también Endrick, futbolista aún de Palmeiras, ven como entrar entre los elegidos en el Madrid es muy complejo, más si Kylian Mbappé finalmente se confirma como un fichaje de la temporada que viene, algo que cada vez está más puesto en entredicho.