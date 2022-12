Isco, Marcelo y el otro tortazo veraniego para elogiar del Real Madrid

No fueron muchos los jugadores que aterrizaron en el Real Madrid durante el postrero mercado veraniego, siendo Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni las dos únicas operaciones oficializadas por Florentino Pérez en este capítulo, pero el mandatario sí que movió ficha en lo que a deshacerse de varios futbolistas se refiere.

Bien es cierto que hombres como Luka Jovic, Takefusa Kubo, Víctor Chust o Carlos Henrique Casemiro dejaron Concha Espina a cambio de una cantidad de millones sustancial, especialmente el brasileño, pero la directiva abrió la puerta de salida a Gareth Bale, Isco Alarcón y Marcelo tras su expiración de contrato con la entidad.

Cabe señalar que el adiós de todos estos futbolistas acorde a su ínfima aportación al equipo durante la temporada pasada se comenzó a gestar en los primeros compases del 2022, pero hasta llegado el mes de junio no se hizo oficial la salida de estos tres hombres dado que ningún club manifestó de forma vehemente interés en ellos. Finalmente, Bale fue a parar a Los Ángeles FC, Isco al Sevilla y, en última instancia, Marcelo al Olympiakos, tres movimientos derivados de lo que ya se puede catalogar como grandes aciertos del Real Madrid.

Y es que el nexo común de estos futbolistas, aparte de haber formado parte de la plantilla merengue durante una gran cantidad de años, es que no están ofreciendo un nivel gratificante en sus nuevos clubs.

Ni Marcelo, ni Bale, ni Isco han logrado acaparar una dosis de protagonismo mayúscula en sus actuales equipos y de ahí que apenas hayan tenido oportunidades para sacar a relucir el talento que hace tiempo atrás enamoró al madridismo y, en mayor o menor grado, contribuyó a los diferentes éxitos cosechados por la entidad durante la última década.

El lateral carioca, el extremo galés y el centrocampista andaluz finalizaron contrato el pasado 30 de junio y, aunque la directiva encabezada por Florentino no les despidió como tal, tomó una decisión sumamente eficiente. El mandatario no estimó oportuno necesario ofrecer la renovación a ninguno de ellos, algo que habría supuesto un gran desembolso a tenor de su salario que no se habría visto recompensado con sus prestaciones, siendo estos últimos meses la prueba de que sus mejores años ya pasaron.