Casemiro tropieza con otro Hazard: Iba para ser como Mbappé y se apaga

Qué rápido olvida el fútbol y qué vertiginoso se precipita uno que apuntaba a rozar el cielo y muere de expectativas. Algo así ha sacudido durante todas estas temporadas al Real Madrid con Eden Hazard, de lejos, el peor fichaje en la historia del club blanco. No lo decimos nosotros, sino los números: fue el más caro y apenas ha aportado. Por esa vía pero sin una carrera deslumbrante se precipita una estrella del Manchester United que desespera a Erik ten Hag y hace recordar a Casemiro, seguramente, al belga del Real Madrid.

Sí, hablamos de Jadon Sancho, el gran fichaje de la pasada campaña de los red devils que nunca ha terminado de explotar y ahora, una temporada después, se ha ido quedando atrás, sin sitio en el once y sin asiento entre la convocatoria de Gareth Southgate para el Mundial de Qatar. Su nombre, una vez ha pasado la tormenta Cristiano Ronaldo, está en el de todos los aficionados de Old Trafford, ya que fue caro y las expectativas que generó se han visto defraudadas.

Sancho venía de ser la estrella del Borussia Dortmund junto a Erling Haaland, con el que formó una dupla sensacional, sin embargo, en Inglaterra, en su regreso a la liga inglesa, no solo no explota sino que va perdiendo, como decimos, hueco. Y en el United, una trituradora de jugadores, ya se empieza a hablar de venta, lo cual resulta verdaderamente sorprendente; no en vano llegó al Teatro de los sueños en julio de 2021 por algo más de 85 millones de euros y en dos temporadas (la actual, en curso, está a la mitad) solo ha anotado 5 goles y ha dado 4 asistencias en 39 partidos disputados.

Pero quizá los números sean lo de menos, lo peor del extremo son las sensaciones: su irregularidad se acreciente y preocupa sobre manera, ya que su valor de mercado se ha desplomado en solo una temporada, donde costaba al momento de su fichaje por los red devils 100 millones de euros y hoy alcanza una tasación de 60, y bajando, según Transfermarkt. Esta campaña se ha perdido seis partidos de dieciséis disputados por los diablos rojos en la Premier League y acabó el año siendo suplente. En resumen, una decepción con mayúsculas, muy similar a la que representó para Casemiro, y aún hoy lo es, Eden Hazard en Madrid, salvando las distancias.