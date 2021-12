Anthony Martial monta un lío enorme con Lopetegui, Rangnick y Allegri

Parecía que Anthony Martial iba a ser en los próximos días nuevo jugador del Sevilla, toda vez que las partes estaban de acuerdo, pero el jugador a las órdenes de Ralf Rangnick debe obtener primero el ok del míster para salir y además la Juventus de Turín de Massimiliano Allegri se ha metido en medio a última hora, dificultando el acuerdo con el equipo que dirige desde el Sánchez Pizjuán Julen Lopetegui.

Ha sido la Gazzetta dello Sport el medio de comunicación que ha puesto la alarma sobre el posible motivo del estancamiento entre la decisión final de Martial y el Sevilla, que no es otro que la Vecchia Signora, club que estaría preparando una oferta por el francés para enero. Como no podía ser menos, Martial prefiere, antes estas circunstancias, esperar a ver todas las posibilidades que posee y después elegir cuál es la mejor de todas ellas para sus intereses.

Sobre estos últimos hay que decir que el galo busca un equipo con aspiración Champions League, que tenga un proyecto atractivo, que posea visibilidad y que pueda ser titular, ya que espera estar la temporada que viene en la lista de Didier Deschamps para el Mundial de 2022, que se celebrará en Qatar entre noviembre y diciembre de ese año. Y ambos equipos le sirven para estas causas, de modo que el factor económico debe ser crucial.

El Sevilla cuenta con la ventaja de que el galo prefiere antes LaLiga a la Serie A. Además, espera que su salida no sea un préstamo, sino una compra al gigante de la Premier League. Y esa es quizá la gran dificultad que están encontrando ahora Rangnick y el United para colocar a Martial: el precio que piden, más allá de los 30 millones de euros, es excesivo; dándose además el caso de que todo apunta a que Juve y Sevilla esperan que el acuerdo sea una cesión con opción a compra y no un fichaje directamente. Así las cosas, pronto sabremos que eligen el United y Martial, que a buen seguro será, si no lo es ya, el gran culebrón de este mercado de fichajes invernal. Eso sí, al menos ya sabemos que no irá al Barça, que ya se ha retirado de la puja.