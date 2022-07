Joan Laporta, en shock: Koundé al City y su plan B deja tirado a Xavi

Dembélé, Koundé, Lewandowski, Frenkie de Jong… todos ellos están teniendo mucho protagonismo en las oficinas blaugrana en estas semanas. Aunque la situación del francés ya se ha solucionado de forma favorable para el Barça, Joan Laporta no está corriendo con la misma suerte con los otros nombres que aparecen en esta lista, siendo otro objetivo personal de Xavi Hernández quien ha dejado plantado al conjunto blaugrana en las últimas horas: Kalidou Koulibaly.

El entrenador ha dejado muy claro que Piqué no será titular si permanece en la Ciudad Condal y que solamente Ronald Araújo tiene un puesto garantizado en el eje de la zaga, algo que desata la necesidad por encontrar un compañero para el uruguayo. No obstante, aunque Koundé ha sido la primera opción del técnico, el futbolista galo ha entrado en conversaciones con el Manchester City para ponerse a disposición de Pep Guardiola y eso ha obligado a centrar toda la atención en su plan B, el mencionado Koulibaly.

No obstante, el varapalo es doble para Laporta ya que recientemente el diario italiano Corriere dello Sport ha afirmado que el jugador senegalés de 31 años no tiene Barcelona como uno de sus posibles destinos. Aunque el africano sí que ha desvelado su idea de cambiar de club este verano, no parece que en LaLiga vaya a estar su futuro, sobre todo tras la intromisión en la puja por el jugador del Nápoles de dos equipos cuyos proyectos pintan estupendamente: Chelsea y Juventus.

Por un lado, el conjunto londinense tiene especial urgencia por incorporar un central de primer nivel ya que recientemente han abandonado Stamford Bridge tanto Antonio Rüdiger como Andreas Christensen y, además, también podría hacerlo César Azpilicueta.

Por su parte, la Juventus, tras los fichajes de Ángel Di María y de Paul Pogba, tiene como gran objetivo regresar al olimpo europeo al próximo curso. Además, Matthijs de Ligt parece tener preacordada su salida al Bayern Múnich, algo que obliga al conjunto bianconero a lanzarse al mercado para subsanar el adiós del neerlandés, el cual parece ser cuestión de tiempo: Koulibaly es el elegido para ello y, según Tuttosport, la oferta de la Juve se extenderá hasta los 34 millones.